Landhandel in Heimberg – Rigips verkauft Areal an Frutiger AG Die Frutiger AG will aus dem Areal ein neues Zentrum für die Gemeinde machen. UPDATE FOLGT

Das Firmenareal der Rigips AG in Heimberg. Foto: PD

Das Rigips-Areal am Bahnhof Heimberg ist verkauft. Das teilte das Unternehmen gestern mit. Die neue Besitzerin ist keine Unbekannte: Die Frutiger AG aus Thun hat das Gelände gemeinsam mit der Bernischen Pensionskasse erworben.

Anfang April 2019 gab die Rigips AG bekannt, dass sie ihre Werke in Heimberg und Leissigen schliesse und ihre Vollgipsplatten künftig nur noch am bestehenden Standort in Granges VS produziere. Im Oberland gingen dadurch 35 Arbeitsplätze verloren.

Das Rigips-Areal befindet sich heute in einer Gewerbezone und soll unabhängig von der laufenden Ortsplanungsrevision in eine Wohnzone mit einem Gewerbeanteil umgezont werden.

Im Herbst 2020 soll zusammen mit der Gemeinde ein ortsbauliches Konkurrenzverfahren durchgeführt werden um anschliessend im öffentlichen Planerlassverfahren eine neue Zone mit Planungspflicht (ZPP) zu erlassen, heisst es in der Mitteilung.

Die neuen Grundeigentümer wollen das Areal zu einem zukunftsgerichteten und durchmischten Wohnquartier mit öffentlichen Nutzungen zu entwickeln.

Es soll ein vielfältiges Wohnangebot in einem Quartier für eine breite Bevölkerungsgruppe entwickelt werden; Familien, Paare und Singles aller Altersgruppen.

( jzh/pd )