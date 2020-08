Gastronomie Uetendorf – Rössli-Saal wird zum Kultur-Zentrum Schlagersängerin Aline-Alexandra Messerli, ihr Mann Jürg Wüthrich und der Unternehmer Jürg Vogt haben das Rössli Uetendorf gekauft. Der grosse Saal soll zu einem kulturellen Mittelpunkt des Dorfes werden. Marc Imboden

Jürg Wüthrich, Aline-Alexandra Messerli und Jürg Vogt (v. l.)haben das Rössli Uetendorf gekauft. Foto: Marc Imboden

Bauarbeiter haben in diesen Tagen den Saal des Restaurants Rössli in Uetendorf im Griff. Sie versiegeln die Böden, bauen neuste Unterhaltungstechnik ein und schrauben unbehandelte Tannenbretter an die Wände, um dem Raum ein rustikaleres Gepräge zu geben.