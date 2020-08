Vorpremiere in Thun – Roter Teppich für David Oesch Am 19. August wird im Kino Rex der preisgekrönte Kurzfilm «Cru» des Thuners David Oesch gezeigt. Der Regisseur gibt Einblick in seine Arbeit.

David Oesch an der Galanacht des Tribeca Film Festivals in New York, wo er mit «Cru» den Preis für den besten Studentenkurzfilm erhielt. Foto: PD/Lena Kobel

«Student Visionary Award goes to Switzerland!» – so oder ähnlich tönte es Ende April am von Robert de Niro gegründeten Tribeca Film Festival in New York. Der Thuner David Oesch, Absolvent der Zürcher Hochschule der Künste, gewann mit seinem Diplomfilm «Cru» den Preis für den besten Studentenkurzfilm.

Bereits 2019 war sein Film «Tote Tiere» in Bogotá/Kolumbien ausgezeichnet worden. Dieses Werk lief auf über 30 internationalen Festivals und erhielt 15 Preise. In Thun sorgte David Oesch 2016 für Aufsehen, als er gemeinsam mit Remo Rickenbacher den Film «Thun – Stadt der Falten» lancierte. Dieser wurde auf Youtube fast 30'000 Mal angeklickt.

«und - das Generationentandem» präsentiert nun laut einer Medienmitteilung am 19. August um 20 Uhr im Thuner Kino Rex den preisgekrönten Film «Cru» im Rahmen einer Vorpremiere – zudem werden drei andere Kurzfilme von Oesch gezeigt.

«Wie arbeitet der Regisseur David Oesch? Wie gelingt der internationale Durchbruch – und was macht einen guten Film aus? Im Gespräch mit dem Regisseur bekommt das Publikum Einblick in die Welt des Films – und auch die Gelegenheit selbst Fragen zu stellen», heisst es weiter. Die Corona-Schutzbestimmungen würden eingehalten und die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher für ein allfälliges Contact Tracing erfasst. Die Tickets kosten 15 Franken, der Vorverkauf läuft.

Vorverkauf: kino-thun.ch. Weitere Infos: www.generationentandem.ch

