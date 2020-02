Feldschützen Reutigen – Saisonabschluss im Nebel und ein anstehendes Fest Die Feldschützen Reutigen dürfen heuer ein grosses Jubiläum feiern. Die Vorbereitungen laufen. Sportlich gab es auch im abgelaufenen Jahr einiges zu feiern.

Die Mitglieder der Feldschützen Reutigen beim traditionellen Silvesterschiessen Foto: PD

Den Feldschützen Reutigen steht ein grosses Jahr bevor. Es steht nicht nur das Eidgenössische in Luzern auf dem Programm. Die Feldschützen Reutigen feiern auch ihren 150. Geburtstag, wie sie in einer Mitteilung schreiben. «Im Jahre 1870 beschlossen ein paar Reutiger, den Schiessverein zu gründen.»

Für die Organisation der Jubiläumsanlässe wurde im Sommer 2018 ein zehnköpfiges Organisationskomitee gegründet. Das Jubiläumsschiessen findet an zwei Wochenenden im August statt. Mitte Oktober steigt auf dem Schulhausplatz eine dreitägige «Geburtstagschiubi» mit bekannter Unterhaltung für Jung und Alt. Für den Festakt am Sonntag werden zahlreiche geladene Gäste aus Politik und Sport erwartet. Der offizielle Teil wird durch die Musikgesellschaft Reutigen sowie eine Delegation der Partnergemeinde aus Luka (CZ) umrahmt. Das gesamte OK freut sich auf zahlreiche Besucher an den Feierlichkeiten. Trotz grossem Arbeitsaufwand schaut der OK-Präsident Raymond Bettschen den geplanten Anlässen zuversichtlich entgegen.

Zum Abschluss der Schiesssaison 2019 trafen sich die Feldschützen Reutigen zum traditionellen Silvesterschiessen im Schützenhaus Moos. «Der bereits am Vortag prognostizierte Nebel liess nicht auf sich warten und zwang einige Teilnehmer zu mehreren Unterbrüchen», heisst es in der Mitteilung. «Schlussendlich konnten aber alle Eingeschriebenen das Wettkampfprogramm hinter sich bringen.» Am erfolgreichsten gelang dies Andreas Kernen mit 95 Punkten. Raphael (93) und Raymond Bettschen (92) klassierten sich auf den Folgerängen.

Hofer in eigener Liga

Auch im 124. Jahr des Vereins sei einiges gegangen. Bereits Ende November kamen die Mitglieder zum Absenden zusammen. Nach dem traditionellen Fondue chinoise wurden vom Vereinspräsidenten Alfred Oesch die Endranglisten diverser Wettkämpfe verlesen. Seniorveteran Hans-Peter Hofer konnte sowohl seinen Titel als Ausschiessetmeister verteidigen als auch das Jahresprogramm für sich entscheiden. Im Glücksstich durfte mit Matthias Künzi ein Jungschütze als Erster einen Preis auswählen.

Die Jungschützen durften heuer gleich mit zwei Gruppen am Kantonalfinal antreten. Dort konnten sich beide Formationen für die Schweizer Meisterschaft in Emmen qualifizieren. Um diesen Erfolgen Anerkennung zu schenken, wurde eine Erinnerungstafel erstellt und im Vereinslokal aufgehängt.

Auch bei den Gruppenwettkämpfen der Aktiven konnten gute Resultate erzielt werden. So durften sich am Amtscupfinal Niedersimmental zwei Gruppen mit einer Medaille ehren lassen. Im Feld D konnten sich zwei Gruppen für die schweizerischen GM-Hauptrunden qualifizieren.

Als auswärtigen Anlass besuchten die Reutiger Schützen das Emmentalische Landesteilschiessen in Huttwil. «Die schwierigen äusseren Bedingungen spiegelten sich dementsprechend in den Resultaten wider: Dennoch konnten auch als Sektion Erfolge vermeldet werden.» So erreichten die Feldschützen Reutigen im Bernerstich dank durchwegs starken Resultaten den ersten Rang in der zweithöchsten Kategorie.

Ausführliche Ranglisten und weitere Infos: www.fs-reutigen.ch



( PD/sgg )