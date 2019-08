Salome Hohl wird neue Direktorin des Cabaret Voltaire

Geburtsort der Dada-Bewegung

Salome Hohl lebt und arbeitet als Kunstvermittlerin, Kuratorin und Autorin seit 2005 in Zürich, ausserdem hat sie sich als Moderatorin profiliert, wie es in der Mitteilung heisst. Esther Widmer war bisher unter anderem als Theaterproduzentin und Kulturmanagerin tätig, so war sie sieben Jahre lang für die administrative Leitung des Filmfestivals Fribourg zuständig.

Adrian Notz, der bisherige Direktor, und Geschäftsführer Leandro Davies suchen nach 15-jähriger respektive 6-jähriger Tätigkeit für das Cabaret Voltaire eine neue Herausforderung, wie sie Anfang des Jahres mitteilten.

Das Haus an der Spiegelgasse gilt als «Geburtsort» der über 100-jährigen Dada-Bewegung. Der Trägerverein des Cabaret Voltaire nutzt die untersten beiden Geschosse des Hauses und widmet sich der Pflege, der Präsentation und der gegenwartsbezogenen Reflexion von Dada.