«SBB-Management soll endlich seine Hausaufgaben machen»

SP-Nationalrat und SEV-Gewerkschafter Philipp Hadorn sagt im Nachgang zum Vorsprechen der SBB-Spitze in der Kommission: «Der Nachweis, dass das Management das Notwendige macht, muss noch erbracht werden.» Hadorn spricht von einem Reputationsproblem der SBB wegen all den Problemen, die in der letzten Zeit aufgekommen seien. Er spricht dabei nicht nur die Probleme mit den Türen der Einheitswagen IV an, sondern etwa auch die Einführung der neuen Doppelstöcker oder die Pünktlichkeit.

GLP-Präsident Jürg Grossen, der ebenfalls in der Verkehrskommission sitzt, sagt: «Ich erwarte von der SBB, dass sie alles daran setzt, um die aktuellen Herausforderungen rasch und dauerhaft zu meistern.» Nur auf einer stabilen Basis lasse sich der politisch geforderte künftige Ausbau und die Kapazitätssteigerung auf dem Schweizer Schienennetz realisieren, sagt Grossen.

Den SBB sei die momentane Situation sichtlich unangenehm, sagt FDP-Nationalrat Thierry Burkart. Es sei aber glaubwürdig, dass man die Sicherheitsprobleme nun angehe. «Die beiden Hauptprobleme spricht man aber zurzeit zu wenig an: der zu dichte Fahrplan und der Lokführermangel.» Man sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. «Die Schweizer wollen Verlässlichkeit.» Da mache es mehr Sinn, für eine Strecke ein paar Minuten mehr einzuplanen, dafür sei der Zeitbedarf verlässlich. «Wir brauchen mehr Reserven im System», folgert Burkart deshalb.

SBB-Chefs mussten vor kurzem Antraben

Die KVF hatte die SBB-Spitze bereits im Juli eingeladen. Damals ging es ihr um die Pünktlichkeit und Ausfälle von Zughalten. Nach dem Unfall von Anfang August kam die Sicherheit als Thema hinzu. Ein Zugchef war bei der Abfahrt aus dem Bahnhof Baden in einer Zugtüre eingeklemmt, mitgeschleift und tödlich verletzt worden.

Die Verkehrskommission des Ständerates führte Mitte August eine Aussprache mit den SBB-Verantwortlichen. Sie teilte anschliessend mit, alle Beteiligten hätten betont, dass die Sicherheit der Reisenden und der Mitarbeitenden im Bahnverkehr oberste Priorität geniessen solle.

Video: SBB-Unfälle an Türen auch künftig nicht ausgeschlossen