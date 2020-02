Zweisimmen – Schwarze Katzen, zerbrochene Spiegel Lesereihe über Aberglaube und Brauchtum in der Schul- und Gemeindebibliothek. pd

Bibliothek Zweisimmen: Jenny Sterchi und Esther Brand-de Groot philosophierten unterhaltsam über schwarze Katzen, Glücks- und Unglücksbräuche. Foto: PD

Schwarze Katze von rechts nach links, Freitag der 13., zerbrochene Spiegel bringen sieben Jahre Pech, die Hände bloss nicht über Kreuz schütteln: Die Liste zum Thema Aberglaube und Brauchtum ist lang. Und man findet sie in allen Kulturen. «In unserem Fall war es also ein Glück, dass zur Lesung genau 12 Gäste erschienen sind und nicht 13; womöglich hätte dies sonst einen negativen Einfluss auf die Lesung gehabt», steht in einer Mitteilung der Schul- und Gemeindebibliothek Zweisimmen. Dort fand unlängst die dritte Ausgabe der aktuellen Lesereihe statt. Sie war dem Thema Aberglaube und Brauchtum gewidmet und wurde von Jenny Sterchi und Esther Brand-de Groot bestritten.

Die Bandbreite der Erzählungen reichte auf humorvolle Art von Aberglauben und Bräuchen bis zur Erklärung, warum der Osterhase bunte Eier bringt. So erfuhren die Anwesenden, dass der mit sieben Jahren Pech behaftete zerbrochene Spiegel noch aus Zeiten stammt, in welchen ein Spiegel sehr kostbar und die Anschaffung sehr teuer war. In diesem Sinne gelte schon jetzt «Holz alange» beziehungsweise «toi, toi, toi» fürs nächste Mal, schliesst die Mitteilung (pd/nik)