Spionageaffäre: Viola Amherd belastet Alt-Bundesrat Villiger

Das Dementi von Kaspar Villiger war deutlich, und es war lang. Auf anderthalb A4-Seiten erklärte der Alt-Bundesrat (FDP) letzten Mittwoch, die CIA-Akten zur Crypto-Affäre seien falsch – jedenfalls was seine eigene Rolle betrifft. Damals, als Verteidigungsminister in den 1990er-Jahren, habe er von der riesigen Spionageoperation der CIA und des deutschen Geheimdienstes nichts gewusst. «Ich war in diese nachrichtendienstliche Operation nicht eingeweiht», schrieb der Alt-Bundesrat dieser Zeitung.