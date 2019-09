«Nur vom Plakat lächeln – das ist Geldverschwendung»

Der Wahlkampf geht in die letzte Phase, am 20. Oktober werden National- und Ständerat neu bestellt. Gemäss einer Umfrage von RTS investieren die nationalen und kantonalen Parteien dieses Jahr zusammen über 25 Millionen Franken in Wahlwerbung. Doch diese Zahl ist wohl viel zu tief – es fehlen etwa die Gelder, welche die Kandidaten selbst beisteuern, sowie das Budget der SVP. Ein guter Teil der Gelder fliesst jeweils ins Plakatieren. Die SP gibt beispielsweise an, ein Fünftel ihres Wahlkampfbudgets dafür zu investieren.