Attraktives Städtchen sucht offenherzigen Präsidenten

Gossau ist mit rund 18'000 Einwohnern die viertgrösste Stadt des Kantons St. Gallen. Am 26. November wählen die Gossauer einen neuen Stadtpräsidenten. Das wäre ausserhalb St. Gallens kaum die Rede wert, hätte sich nicht in der Gossauer Politik Folgendes abgespielt. Mitte August erschien im «St. Galler Tagblatt» und in der NZZ eine merkwürdige Stellenanzeige:

«Aufgrund des Rücktritts des bisherigen Amtsinhabers erfolgt die Wahl einer/eines Stadtpräsidentin/Stadtpräsidenten.»

Gesucht werde eine strategisch denkende und führungserfahrene Persönlichkeit, die Gossau gezielt vorwärtsbringen möchte. Man wünsche sich eine «offene, politisch interessierte und kommunikative Person», die «motiviert, engagiert und bürgernah» handeln würde. Interessenten konnten sich beim überparteilichen Komitee, bestehend aus Mitgliedern der FDP, der SP, der SVP sowie der grünliberalen Freien Liste Gossau (FLiG) melden.

Das Inserat der Gemeinde

Einer, der sich über dieses Stelleninserat wunderte, war auch der Bibliothekar Wolfgang Giella. Der am Zürichsee aufgewachsene, in Chur lebende und in Winterthur arbeitende 52-Jährige fand es zudem etwas überraschend, dass sich politische Rivalen für die Kandidatensuche zusammengeschlossen hatten. Danach informierte er sich ausgiebig im Internet über das Ostschweizer Städtchen – und reichte seine Bewerbung ein. Beworben haben sich zehn, vier wurden eingeladen, darunter auch Giella, der seine SP-Mitgliedschaft vorsorglich in Chur sistiert hat.

Wolfgang Giella, Stadtpräsident in spe von Gossau SG. Foto: PD

Und prompt wurde der Bündner Genosse ausgewählt. «Das ist das Fantastische, seine bisherige politische Einstellung spielte keine Rolle», freut sich Ruedi Blumer, Mitglied der Findungskommission und Präsident SP Gossau-Arnegg. Mit Giella sei der mit Abstand beste Kandidat zum Zuge gekommen. Die politische Einstellung sei nicht ausschlaggebend gewesen, weil die Kommissionsmitglieder die Kandidatenkür im Stillen und ohne Rücksprache mit ihrer Partei durchführen konnten. «Beim Stadtpräsidium ist nicht Parteizugehörigkeit entscheidend, viel wichtiger sind Führungsqualitäten», sagt denn auch Brigitta Mettler, Vorstandsmitglied FDP Gossau-Arnegg.

FDP hätte mit SP-Mitgliedschaft kein Problem



Trotzdem erwartet die Findungskommission von Giella nicht, dass er parteilos bleibt. «Es ist durchaus vorgesehen, dass er früher oder später einer Ortspartei beitritt», so Mettler. Dabei würde sie es auch nicht stören, wenn er Mitglied der SP werden würde. Giella, der sich auf dem rechten Flügel der SP positioniert, möchte aber zuerst die lokalen Parteien kennen lernen. Bereits ausgeschlossen hat Giella den Beitritt zur SVP.

Der Vater von zwei Kindern promovierte in Göttingen in Altaistik, Turkologie, Zentralasienkunde und Iranistik. Danach arbeitete er in leitender Funktion bei der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek. Heute ist er Leiter Hochschulbibliothek der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Mit Gossau kam er in den 80er-Jahren erstmals in Kontakt: «Auf einer meiner Velotouren in der Ostschweiz hatte ich in Gossau einen Platten.» Dabei seien ihm die unzähligen Lastwagen aufgefallen, die an ihm vorbeifuhren.

«Gossau versucht seit 30 Jahren vergeblich, sein Verkehrsproblem zu lösen.» Wolfgang Giella, Gossaus Stadtpräsident in spe

Er wolle nun als Aussenstehender mit frischem Blick in der Verkehrspolitik vorwärtsmachen. Einen besonderen Reiz übt auf ihn der Ostschweizer Pragmatismus aus. Giella: «In dieser Region steht die Sachpolitik im Vordergrund, Grabenkämpfe wie etwa in Zürich gibt es hier weniger.» Doch das politische Wunder von Gossau ist nicht zuletzt auch auf den Bedeutungsverlust der CVP zurückzuführen. In Gossau wie auch anderswo in der Ostschweiz gab die CVP lange den politischen Takt an: Sie hatte in der Exekutive eine absolute Mehrheit und stellte seit Menschengedenken den Stadtpräsidenten.

Alle gegen die CVP



In den vergangenen paar Jahrzehnten begann ihre Dominanz jedoch zu bröckeln, mittlerweile ist die SVP mit 9 Sitzen im 30-köpfigen Stadtparlament gleichauf mit der CVP. Mit dem Rücktritt des parteilosen, aber der CVP nahestehenden Gossauer Stapi Alex Brühwiler witterten die übrigen Parteien ihre grosse Chance. Allerdings würden sie es aus eigener Kraft kaum schaffen: Die kleinen Parteien SP oder FLiG (je 4 Sitze) wären mit einer eigenen Kandidatur chancenlos, die SVP hat wie in anderen Regionen ein Personalproblem und konnte deshalb trotz intensiver Suche keinen Kandidaten finden – und die FDP (4 Sitze) ist bereits mit zwei Vertretern im fünfköpfigen Stadtrat sehr gut vertreten.

In den kommenden Wochen wird sich Wolfgang Giella an verschiedenen Anlässen den Gossauern präsentieren. Ende November tritt er dann gegen den Kandidaten der CVP und zwei parteilose Exoten zur Wahl an. Rein rechnerisch kann er sich gute Wahlchancen ausrechnen: Bei den Schweizer Parlamentswahlen 2015 betrugen die Wähleranteile der in der Findungskommission vereinten Parteien rund 62 Prozent. (Tages-Anzeiger)