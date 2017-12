Darum blieb Buttet der CVP-Krisensitzung fern

«Heute Vormittag hat Yannick Buttet den Parteipräsidenten persönlich informiert, dass er als Vize-Präsident der CVP Schweiz per sofort zurücktritt», heisst es in einer Mitteilung. Die Partei habe den Rücktritt zur Kenntnis genommen.

Yannick Buttet tritt als Vizepräsident und aus dem Präsidium der CVP Schweiz zurück. Die CVP betont, dass jegliche Übergriffe auf die Integrität anderer Menschen inakzeptabel sind: https://t.co/uKacjcnqwi — CVP PDC PPD PCD (@CVP_PDC) 4. Dezember 2017

Heute wollte sich die Parteispitze treffen, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Doch: «Yannick Buttet konnte nicht an der heutigen Sitzung teilnehmen», heisst es in der Mitteilung. «Er ist ab sofort krankgeschrieben», begründet das Anwaltsbüro Buttets Abwesenheit.

«Wir müssen ihn anhören»

CVP-Kommunikationschef Manuel Ackermann hat auf Anfrage von Bernerzeitung.ch/Newsnet gesagt, dass das Präsidium dies gleichzeitig mit der Kommunikation Buttets erfahren habe. Dass Buttet nicht an der Sitzung erschien, sei überraschend gewesen.

Der Entscheid, ob man Buttet den Rücktritt nahelegen will, ist vertagt worden. «Wir wollen erst entscheiden, wenn wir die Fakten kennen. Dazu müssen wir ihn anhören», sagt ein Mitglied des CVP Parteipräsidiums.

Die Parteispitze will Buttet baldmöglichst zu einer Aussprache einladen. Ein neuer Termin sei noch nicht festgelegt worden. Die CVP betont, dass jegliche Übergriffe auf die Integrität anderer Menschen inakzeptabel seien.

«Alle Szenarien besprochen»

Die CVP des französischsprachigen Wallis unterstützt den Weg des Nationalrats, der sich wegen seines Alkoholkonsums in ärztliche Behandlung begibt. Er und andere hätten Buttet beraten, sagte Serge Métrailler, Präsident der CVP des französischsprachigen Wallis. «Wir haben alle möglichen Szenarien besprochen.»

Métrailler begrüsst, dass sich Buttet in Behandlung begibt. «Ich spüre bei ihm einen echten Willen.» Der Nationalrat werde von der Kantonalpartei nicht unter Druck gesetzt, sagte Métrailler.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass wegen des Walliser CVP-Nationalrats Ende November in Siders VS die Polizei ausrücken musste. Dort soll Buttet bei seiner Ex-Geliebten so lange geklingelt haben, bis die Frau die Polizei rief. Nach den Enthüllungen wurden erste Rücktrittsforderungen laut.

(woz/SDA)