Der spendable Milliardär mit Berner Wurzeln

Der Mann ist nicht eitel: Hansjörg Wyss trägt meist einen Rucksack und mit Vorliebe leichte Wanderschuhe, wenn er in der Schweiz etwas zu erledigen hat. Auf eine Krawatte verzichtet er aus Prinzip.

Sein Gang ist leicht nach vorne gebeugt. Wer ihn sieht, würde nie auf die Idee kommen, dass er einer der reichsten Schweizer ist. Gemäss dem Wirtschaftsmagazin «Bilanz» beträgt sein Vermögen 13 bis 14 Milliarden Franken.­

Der heute 81-jährige Wyss ist in Bern aufgewachsen, wohnt aber schon seit 40 Jahren an der US-Ostküste. Jedes Jahr kommt er ein paarmal in die Schweiz. Die grosse Zäsur in seinem Leben als Unternehmer erfolgte 2011. ­Damals verkaufte er das von ihm aufgebaute Medizinaltechnikunternehmen Synthes an den US-Konzern Johnson & Johnson.

Er hat mit Synthes der Operationstechnik, Knochenbrüche mit Nägeln und Platten zu behandeln, in den USA zum Durchbruch verholfen. Synthes hatte beim Verkauf einen Wert von 19 Milliarden Franken. Wyss kassierte für ­seinen Anteil rund neun Milliarden Franken.

Er will etwas zurückgeben

Dieses grosse Vermögen ist für ihn auch eine Verpflichtung. In einem ­seiner seltenen Interviews sagte er gegenüber dieser Zeitung: «Ich zahle zu wenig Steuern. Die meisten Reichen zahlen zu wenig Steuern, besonders in den Vereinigten Staaten.»

Später formulierte er sein Motiv für das Spenden wie folgt: «Jemand, der das Glück gehabt hat, ein grosses Vermögen zu machen, der sollte der Gesellschaft etwas zurück­geben.» Auf Erben muss er dabei keine Rücksicht nehmen. Er ist zweimal geschieden, und seine Tochter Amy ist heute selbst Milliardärin.

Medienpräsenz sucht er nicht

Hansjörg Wyss ist der wohl grosszügigste Mäzen der Schweiz. Gemäss dem US-Wirtschaftsmagazin Forbes hat er bis Ende 2015 1,1 Milliarden Dollar für gemeinnützige Projekte ausgegeben.

Er ist in seiner Haltung auch durch sein Leben in den USA geprägt. Dort gehört es unter ­Reichen zum guten Ton, einen Teil des Vermögens zu spenden. Oder noch besser eine Stiftung zu gründen.

Wyss hat verschiedene Stiftungen ins Leben gerufen. Medienpräsenz sucht er aber mit seinen ­Engagements nicht.

Viele Empfänger seiner Spenden bittet er, nicht darüber zu sprechen. Interviews gibt er nur selten oder nur bei ­besonderen Gelegenheiten wie der Eröffnung eines Projektes. Die Fragen dieser Zeitung zu seiner Tätigkeit als Mäzen liess er unbeantwortet.

Er liebt Landschaften

Dennoch lässt sich ein ziemlich genaues Bild des breiten Spektrums seiner Spendentätigkeit zeichnen. An erster Stelle kommt der Landschaftsschutz, der für Wyss eine Herzensangelegenheit ist.

Er entdeckte seine Liebe zu den Nationalparks und Landschaften im Staats­besitz, als er 1958 in den USA als Bauingenieurstudent für das Autobahnamt von Colorado arbeitete. Er fand Gefallen an der amerikanischen Idee, dass die schönsten Landschaften eines Landes vor der Ausbeutung durch den Bergbau geschützt werden.

Seit der Gründung hat die Wyss Stiftung in den USA 8000 Quadratkilometer Land aufgekauft. Dies entspricht einem Fünftel der Fläche der Schweiz. So hat er beispielsweise einer Öl- und Gasförderfirma die Schürfrechte eines Gebietes in den Rocky Mountains abgekauft.

Weltweit kommen weitere 2000 Quadratkilometer hinzu. Die Stiftung ­engagiert sich beispielsweise in ­Argentinien, ­Benin und Rumänien. Sie stellt sicher, dass dieses Land nur nachhaltig genutzt wird und öffentlich zugänglich bleibt.

Wyss ist kein naiver Weltverbesserer. Er ist überzeugt, dass es Entwicklungen gibt, die sich verheerend für die Welt auswirken, die er aber nicht stoppen kann.

Auch mit allem Geld der Welt nicht: «Die Bevölkerungsexplosion in aller Welt und die Gier der Menschen ­werden unweigerlich zur Katastrophe führen», sagte er zu seiner Schwester Hedi Wyss, die ein Buch über ihn geschrieben hat. Doch dies hält ihn nicht davon ab, sich weiter zu engagieren: «Ich mache eben was. Einfach so. Weil ich das gern mache.»

Viel Geld für die Forschung

Bei seiner Unternehmertätigkeit hat Wyss gelernt, wie wichtig die Forschung dafür ist, Erfolg zu ­haben. Entsprechend sind Investitionen in diesem Bereich ein weiterer Schwerpunkt seines Mä­ze­na­ten­tums.

Ein grosser Brocken ist dabei das Wyss Trans­lational Center, das der Kanton Zürich, die Universität Zürich und die ETH Ende 2015 in Betrieb genommen haben.

Wyss unterstützt den Aufbau und den Betrieb in den Anfangsjahren mit einer Spende von 120 Millionen Dollar. Das Zentrum soll Innovationen, welche die ETH oder die Universität ­Zürich hervorgebracht haben, für kommerzielle Anwendungen weiterentwickeln.

Es konzentriert sich auf die Bereiche ­Robotik und Medizin, welche sich auf die Wiederherstellung von Körperteilen spezialisiert hat. Bei der Eröffnung sagte Wyss, dass Forscher mit zündenden Ideen die nötige Zeit und das ­nötige Geld erhalten ­sollen, um ihre Ziele zu erreichen.

Ein ähnliches Institut hat Wyss bereits früher an der Harvard Universität in Boston finanziert. Ihm ist wichtig, dass die Verantwortlichen auf der Achse Zürich–Boston zusammenarbeiten.

Abgesehen davon lässt er den Forschern freie Hand: «Mich ein­zumischen, wäre dumm. Ich verstehe zu ­wenig von diesen komplizierten Arbeiten. Ich bin einfach begeistert davon und vertraue den Verantwortlichen. Weil ich mich raushalte, wird es auch erfolgreich werden», sagte er einmal der «Aargauer Zeitung».

Das Projekt mit Bertarelli

Viel Geld hat Wyss auch in Genf investiert. Zusammen mit Alin­ghi-Gründer Ernesto Bertarelli hat er für über 300 Millionen Franken das Areal des Biotechnologieunternehmens Merck-Serono gekauft und dort ein Forschungsinstitut errichten lassen.

Dabei handelt es sich um ein ­Gemeinschaftsprojekt der ETH Lausanne, der Universität Genf und des Universitätsspitals Genf. Das Institut soll ein «Ökosystem» werden, in dem Forscher, Ärzte und Jungunternehmen zusammenarbeiten, um neuartige Produkte zu entwickeln.

In seiner Heimatstadt Bern entsteht mit Sitem-Insel ein ähnlich gelagertes Institut. Als seine Spende für das Zentrum in Zürich bekannt wurde, zeigte Hansjörg Wyss gegenüber dieser Zeitung eine gewisse Offenheit, auch beim Projekt in Bern einzusteigen.

Doch in dieser Angelegenheit ist nichts mehr gelaufen: «Die Sitem-Direktion steht nicht in Kontakt mit Hansjörg Wyss», antwortet Sitem-Direktor Felix Frey auf Anfrage. Ob das Thema eines Sponsorings für Wyss nun definitiv vom Tisch sei, könne nur der Sponsor selbst ­sagen, fügt Frey an.

Ein Bahnfreak

Wyss interessiert sich aber nicht nur für grosse Projekte. Er liebt ­Modelleisenbahnen und hat in seinem Sommerhaus in den USA eine grosse Märklin-Anlage mit Dampflokomotiven eingerichtet. Wohl auch deshalb hat es ihm die Dampfbahn-Bergstrecke über den Furkapass angetan.

Die Stiftung, die sich dem Erhalt der Strecke verschrieben hat, gelangte im Jahr 2004 per Brief an den ­Milliardär. Sie bat ihn, die ­Wiederinstandstellung des Teilstücks Gletsch–Oberwald finanziell zu unterstützen.

«Hansjörg Wyss antwortete uns, dass er einer der ersten Aktionäre der Bergstrecke gewesen sei und dass er bereit sei, die budgetierten Projektkosten von 3 Millionen Franken zu übernehmen», erinnert sich Stiftungsratspräsident Peter Riedwyl.

Die Schluss­abrechnung belief sich auf 3,7 Millionen Franken. «Hansjörg Wyss wollte bei deren Besprechung im Jahr 2010 genau wissen, wieso die Mehrkosten entstanden sind», erzählt Riedwyl weiter. Das Geld floss von der Wyss-Stiftung in den USA zur Stiftung der Furka-Bergstrecke.

Und wie es sich für eine Trans­aktion mit einer US-Institution gehört, wurde dafür ein ausführliches Vertragswerk mit vielen Beilagen von 60 Seiten ausgefertigt. Die US-Steuerbehörden wollen so ­sicherstellen, dass das Geld der Stiftung tatsächlich einem gemeinnützigen Zweck zukommt.

Bei der Eröffnungsfahrt im Jahr 2010 konnte Wyss nicht ­dabei sein. Und die ihm vertraglich zugesicherte Fahrt im Führerstand hat er noch nicht eingelöst. «Wir hoffen, dass er es bald einmal tun wird», sagt Riedwyl.

Herz für die Schwächeren

Wyss ist in der Stadt Bern in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Wohl deshalb hat er auch ein Sensorium für die sozial Schwächeren. Diese sind in den USA – einem Land ohne ­Sozialhilfe ­– unübersehbar.

«Mich interessieren Projekte im sozialen Bereich: So unterstütze ich ein Projekt, das Immigranten in den USA hilft, Zugang zum Rechtssystem zu erhalten», erzählte er 2011 dieser Zeitung. Weiter hat er sich bei einem Projekt engagiert, das verhindern will, dass die Armen den Banken hohe Zinsen bezahlen müssen. Auch Programme mit dem Ziel, Mahlzeiten an Obdachlose zu verteilen, hat er ­fi­nanziert.

Wenn die Liebe im Spiel ist

Bei einem Engagement war auch die Liebe mit im Spiel: Wyss hat im Jahr 2006 die heute 47-jährige Schweizer Diplomatin Anne Gloor kennen gelernt. Sie war in diesem Jahr aus Südafrika in die Schweiz zurückgekehrt und hatte ein Kleininserat aufgegeben: «Tolle Frau sucht Mann mit Kleinflugzeug».

Hobbypilot Wyss meldete sich. Die beiden wurden trotz eines Altersunterschieds von 35 Jahren ein Liebespaar. ­Ihre Liebe hielt 5 Jahre. Dann folgte die Trennung. Doch die beiden blieben eng verbunden.

Gloor befasst sich beruflich mit dem Thema Friedensförderung. Wyss gründete deshalb die Stiftung Peace Nexus, die sich diesem Thema widmet. Der Hauptsitz befindet sich in Prangins an bester Lage am Genfersee. Heute beschäftigt sie elf Mitarbeiter und verfügt über ein Budget von 2,5 Millionen Franken.

Der Ärger über Bern

Im Kunstbereich unterstützt Wyss vor allem die Fondation ­Beyeler in Riehen BS. Er war mit dem 2010 verstorbenen Gründer Ernst Beyeler befreundet. Heute ist er Präsident des Stiftungs­rates. Wie gross sein finanzielles Engagement ist, ist nicht bekannt.

Seine Schwester Hedi Wyss erwähnt einzig, dass er die Stiftung während 5 Jahren mit einem jährlichen Beitrag von 1,5 Millionen Franken unterstützt hat. Im Frühling dieses Jahres präsentierte Wyss die Pläne für einen 90 Millionen teuren Erweiterungsbau des Museums. Die ­Pläne hat der Architekt Peter Zumthor entworfen.

Als Stiftungsratspräsident gab Wyss bekannt, dass bereits die Hälfte der Finanzierung durch nicht genannte Mäzene gesichert sei. Mit der Vermutung, dass Wyss dazu gehört, dürfte man wohl kaum falsch liegen.

Auch in der Stadt Bern wäre Wyss gerne als Mäzen aufgetreten. Er stellte dem Kunstmuseum in Aussicht, einen Anbau für ein Museum für Gegenwartskunst mit einem Beitrag von 20 Millionen Franken zu unterstützen. Doch die Pläne scheiterten 2009 an denkmalschützerischen Bedenken. Wyss riss schliesslich der Geduldsfaden.

Er war in der Folge verärgert über die Akteure in Bern. «Ich bin in Bern zu überhaupt nichts verpflichtet», sagte er. «Wenn ihn jemand wirklich ärgert, dann ist er für ihn gestorben», lautet das dazu passende Erklärungsmuster seiner Schwester.

Eine Berner Kulturinstitution kam dann schliesslich doch noch in den Genuss einer Spende: das heutige Atelierhaus Progr. Dieses befindet sich im ehemaligen Progymnasium, das Wyss besucht hat.

Der damalige Stiftungsratspräsident Peter Aerschmann erzählt: «Eines Tages erhielt ich einen Anruf von Hansjörg Wyss. Ich erinnere mich noch genau an seine Worte: ‹Wie kann man helfen?›» Wyss sicherte schliesslich bei einem Mittagessen zu, den Kauf des Hauses mit 2 Millionen Franken zu unterstützen. Kauf und Umbau kosteten schliesslich knapp 12 Millionen Franken.

Wyss gehört nach wie vor dem Stiftungsrat an. An den Sitzungen nimmt er teil, wenn er in der Schweiz ist. Betriebsbeiträge leistet er dagegen keine. Er unterstützt aber nach wie vor das Projekt Residency.ch, das einem bis zwei Künstlern für einen Aufenthalt in Bern eine Wohnung zur Verfügung stellt.

In diesem Jahr konnte eine weitere Berner Institution eine Spende von Wyss bekannt geben: Er unterstützt den Bau einer Ballsporthalle in Muri mit 1,5 Millionen Franken.

Engagement in der Politik

Auch politisch ist Wyss engagiert. Er steht in den USA den Demokraten nahe. So unterstützt er ­Organisationen, die progressive Anliegen vertreten. Die «SonntagsZeitung» berichtete im Herbst 2017, dass er ein ­Demokratieprojekt über 5 Jahre mit insgesamt rund 100 Millionen Franken unterstützen will. Direkte Parteispenden dagegen darf Wyss als Ausländer in den USA nicht ­leisten.

Auch in der Schweiz wäre er um ein Haar politisch aktiv geworden: Das Volks-Ja zur Masseneinwanderungsinitiative hat ihn auf den Plan gerufen.

Er befürchtete negative Folgen für den Forschungsplatz Schweiz und stellte in Aussicht, den Verein Vorteil Schweiz, der einen politischen Ausweg suchen wollte, mit einem namhaften Beitrag zu unterstützen. Doch die Aktivitäten des Vereins wurden eingestellt, bevor sie richtig begonnen hatten.

Die beschränkte Lebenszeit

Als Wyss einmal gefragt wurde, wieso er so viel spende, sagte er mit der für ihn typischen Nüchternheit: «Ich kann das Geld nicht mit ins Grab nehmen.»

Seine Schwester Hedi Wyss sieht in seinem hohen Alter auch einen Grund dafür, dass er sich in den letzten Jahren an so vielen Fronten und mit solch namhaften Summen engagiert hat: «Wer ihn kennt, weiss, dass er immer bestimmen will, was mit dem Geld geschieht.

Deshalb will er jetzt möglichst viel bewirken», schreibt sie in ihrem Buch. Und Hansjörg Wyss sagte zu ihr – halb ernst, halb ironisch – zu diesem Thema: «Leider kann, wer tot ist, nicht mehr eingreifen.» (Berner Zeitung)