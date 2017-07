Mehr als zwei Betten gibts nicht mehr

Die Baustelle für das neue Kantonsspital Frauenfeld ist erst ein riesiges Loch. Trotzdem können Interessierte schon jetzt testen, wie es sich als Patient im Neubau anfühlen wird. In einem öffentlich zugänglichen Musterzimmer prüft das Spital derzeit Ausstattung, Farben und Materialien. Der Blick hinein zeigt, dass moderne Spitalzimmer Hotelzimmern nahe kommen: Zwei Betten, Parkett aus Schweizer Eichenholz, grosses Fenster, eigenes Badezimmer.

Das Spital im Kanton Thurgau ist eines von zahlreichen Spitälern in der Schweiz, die derzeit einen Neubau erstellen. Für 280 Millionen Franken werden insbesondere das Bettenhaus, die Operationssäle und die Untersuchungsräume ersetzt. Eine Sanierung des bestehenden Gebäudes vom Anfang der 70er-Jahre habe man verworfen, sagt Spitaldirektor Norbert Vetterli.

Der Bau kann mit den medizinischen Entwicklungen nicht mehr Schritt halten. Vetterli verweist etwa auf die Technik: «Über einem Operationssaal muss man heute ein Technikgeschoss einplanen.» Im Vergleich zu heute waren die Operationssäle in den 70er-Jahren rudimentär ausgestattet. In der Zwischenzeit haben neue Geräte, Computer oder Raumluftkonzepte Einzug gehalten. All die Rohre, Leitungen und Schächte benötigen Platz. Ein Neubau hat sich als die günstigere Variante erwiesen.

Als hoch modern war

Die Planer in den 60er-Jahren rechneten mit bis zu acht Betten pro Patientenzimmer. Die Architekten des Neubaus konzipieren alle Zimmer gleich gross und richten sie auf zwei Betten aus. So könne man die Zimmer flexibler belegen und erreiche eine höhere Gesamtbelegung, sagt Projektleiterin Martina Alt. Für den Normalbetrieb sind 280 Betten vorgesehen. Die Zimmer von Privatpatienten weisen die gleiche Grösse auf wie alle andern, sind aber mit nur einem Bett und anderem Mobiliar bestückt.

Zur Zeit der Eröffnung des heutigen Bettenturms in Betonelement-Bauweise sei es modern gewesen, in die Höhe zu bauen, erklärt Vetterli. Schweizweit zeugen Beispiele davon, etwa das Bettenhochhaus des Berner Inselspitals, des Kantonsspitals Winterthur, des Spitals Limmattal in Schlieren oder des Bürgerspitals in Solothurn. Ihre Tage sind allesamt gezählt. Auch in Frauenfeld wird der markante, von weither sichtbare Bettenturm abgerissen. Nach der für Ende 2019 geplanten Eröffnung des Neubaus soll dessen Rückbau beginnen. Das neue Gebäude geht in die Fläche statt in die Höhe. «Das ermöglicht kürzere Wege für die Pflege und für die Patienten», sagt Vetterli.

Zurückhaltende Farben

Die Maler haben das Musterzimmer in Frauenfeld in einem dezenten Grünton gestrichen, das entsprechende Farbmuster ist mit «grünerde» beschriftet. Weitere Muster liegen bereit. Noch ist nicht entschieden, ob alle Zimmer gleich gestrichen werden. Nicht infrage kommen Farben, die aufdringlich sind oder innerhalb der nächsten zehn Jahre ausser Mode zu geraten drohen. Bei den Zimmern für Patienten, die an Demenz erkrankt sind, passen die Fachleute das Einrichtungskonzept an und fassen zum Beispiel entsprechende Lichtquellen ins Auge.

Die Tage von Bettenhochhäusern aus den 60er- und 70er-Jahren sind gezählt.



Der Kanton Thurgau schreibt dem neuen Spital den Minergie-P-Standard vor, der energieeffi­zienter ist als der Minergie-Standard. Eine kühlende Klimaanlage in den Patientenzimmern lässt dieser Standard nicht zu, auch wenn bereits im bestehenden Bettenturm Patienten und Personal im Sommer gegen die Hitze kämpfen. Aufgrund der neuen Gebäudehülle soll es in den künftigen Zimmern aber nicht wärmer als 27 Grad werden. «Probleme bereitet uns eher der Winter», sagt der Spitaldirektor und zeigt zum Gebäude des Rettungsdienstes: Die Tore müssen genügend gross sein, sich schnell und für eine bestimmte Zeit öffnen lassen. Gleichzeitig dürfen die Medikamente, die in den Rettungswagen benötigt werden, nicht zu stark abkühlen. Unter diesen Voraussetzungen die Energievorschriften einhalten zu können, erweist sich als Knacknuss.

Kompromisse im Bad

Auch am Mobiliar für die Patientenzimmer wird noch getüftelt. Für Pflegematerial sind Einbauschränke vorgesehen, für die Patienten jedoch testet das Spital verschiedene Grössen von mobilen Schränken. Teilweise prallen unterschiedliche Ansprüche aufeinander. Man habe über Zentimeter diskutiert, erzählen die Verantwortlichen. Im Badezimmer etwa würde man heutzutage eine behindertengerechte Toilette möglichst nahe an die Wand platzieren, erzählen sie. Für ­Patienten, die Hilfe benötigen, müsse aber Platz für die helfende Person geschaffen werden. Hier rangen die Fachleute um Kompromisse.

Lagen Patienten noch vor wenigen Jahrzehnten oft weit über eine Woche im Spital, so sind es heute in der Regel wenige Tage, nicht selten gehen sie noch am selben Tag wieder nach Hause. «Wir haben bereits heute eine Tagesklinik, aber sie ist baulich ungünstig gelegen», sagt Projektleiterin Martina Alt. Erfolgt eine Behandlung in nur einem Tag, sind effiziente Abläufe und kurze Wege nötig. «Im Neubau wurde eine gute Lösung gefunden, und die ­erforderlichen Räume werden künftig nahe beieinander liegen.»

Unplanbare Zukunft

Nicht nur das Spitalpersonal, sondern auch Patienten und Besucher können ihre Meinung zum Musterzimmer äussern, ein Fragebogen liegt auf. «Ab September fällen wir dann die definitiven Entscheide», sagt Projektleiterin Alt. Wie lange wird das neue Gebäude den sich ändernden Anforderungen an ein Spital gerecht werden können? «Bezüglich Bausubstanz sicher 40 oder 50 Jahre», so Spitaldirektor Vetterli. Die medizinische Entwicklung lässt sich weniger genau vorhersagen. «Wir setzen auf eine flexible Bauweise, sodass wir in 15 oder 20 Jahren auf neue Anforderungen reagieren können», sagt Vetterli. (Berner Zeitung)