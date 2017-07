Presseförderung auf Rätoromanisch

Die Untergrenze an Sprechern für das Überleben einer Sprache haben europäische Forscher mit 300'000 beziffert. Mindestens so viele Personen müssen eine Sprache im Alltag verwenden. Im Rätoromanischen sind es mit 60'000 in der Schweiz fast fünfmal weniger. Noch einmal fast fünfzehnmal weniger haben die einzige rätoromanische Tageszeitung «La Quotidiana» abonniert. So lässt sich schlecht Geld verdienen. Die Herausgeberin Somedia will nun mehr Geld vom Staat, sonst ist Ende Jahr Schluss.

Ihre Chancen sind intakt. Denn die Schweiz ist via Verfassung zum Erhalt der Minderheitensprache verpflichtet. Sie hat sich sogar europäisch dazu bekannt, indem sie 1997 die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen ratifiziert hat. Ausgerechnet am 6. Januar desselben Jahres verliess die erste Ausgabe der rätoromanischen Tageszeitung die Druckerei in Chur.

Bundesrat verleiht Hoffnung

Der Bundesrat hat nun dem Bündner Nationalrat Martin Candinas (CVP) Hoffnungen gemacht, dass es irgendwie weitergehen könnte. In der Antwort auf dessen Interpellation schreibt er, dass es kurzfristig darum gehen müsse, ein Zeitungsangebot in Rätoromanisch aufrechtzuer­halten.

Anders sieht das bisher die Bündner Regierung. Sie erachtet es nicht als ihre Aufgabe, das Überleben der Zeitung zu sichern. Allerdings finanziert sie heute schon zusammen mit dem Bund die rätoromanische Nachrichtenagentur ANR, welche mit ihren elf fest angestellten Mitarbeitenden und freien Mitarbeitern hauptsächlich Berichte für «La Quotidiana» verfasst.

Eine Million Franken lassen sich das Bund und Kanton kosten, wobei der Bund deutlich über die Hälfte des Betrags beisteuert. Insgesamt investieren Bund und Kanton Graubünden pro Jahr 7,6 Millionen Franken in den Erhalt des Rätoromanischen, dazu kommen 25 Millionen Franken Gebührengelder für das öffentlich-rechtliche Radio und Fernsehen.

Medien erhalten die Sprache

Candinas wollte vom Bundesrat wissen, ob er für ein zusätzliches finanzielles Engagement zu gewinnen wäre. Dieser knüpft Bedingungen daran. «Mittelfristig» müssten alle rätoromanischen Medien koordiniert werden. Für eine direkte Presseförderung fehle sowieso die verfassungsrechtliche Grundlage. Doch das Sprachengesetz biete in diesem Fall eine Grundlage für die Unterstützung von Minderheiten­medien.

Für Candinas, der erst als Zehnjähriger in der Schule richtig Deutsch lernte und heute Stiftungsrat der rätoromanischen Nachrichtenagentur ist, steht ausser Frage, dass die Zeitung nicht sterben darf: «Wir müssen irgendwo Neuigkeiten austauschen können», ist er überzeugt.

Nicht zuletzt dank «La Quo­tidiana» hätten sich Wortneuschöpfungen wie «giratori» für Kreisel oder «gianellas» für Schneeschuhe im Wortschatz der Sprache etablieren können, ar­gumentierte vor einigen Jahren deren Chefredaktor Martin Cabalzar.

Die Auffassung, dass eine ­Zeitung eine Sprache lebendig ­erhalten kann, teilt auch der Bundesrat.

Verlag will 300'000 Franken

Noch sind keine Entscheidungen gefallen. Der Bund will sich unter der Bedingung an der Weiterführung des Blattes beteiligen, dass auch die Hauptakteure im Kanton Graubünden sich engagieren. Der Kanton, die ANR sowie die Stiftung Lia Rumantscha, deren Zweck die Förderung einer lebendigen Sprache ist, sahen sich bisher ausserstande dazu. Nun wird die Zeit knapp. Bis Ende Sommer sind Nägel mit Köpfen gefragt. Ein Fortbestand von «La Quotidiana» in ihrer heutigen Form wird damit unwahrscheinlicher.

Mittlerweile werden Alternativen im Sinne des Bundesrats gesucht. Im Gespräch ist etwa eine Lösung mit zwei bis drei gedruckten Ausgaben pro Woche und einem Internetauftritt. Allenfalls steht ein noch grösserer Umbruch bevor, in den die wenigen verbliebenen rätoromanischen Blätter und das Angebot des öffentlichen Radios und Fernsehens eingebunden würden.

Candinas bleibt vorerst skeptisch. Schliesslich seien viele Abonnenten der Zeitung eher ­ältere Semester. Längerfristig sieht aber auch er ein, das ein papierloses Format Sinn machen könnte. Die vielen Rätoromanen, die längst nicht mehr im Bündnerland lebten, wären so besser bedient.

Verlag schafft Fakten

Somedia, die Herausgeberin von «La Quotidiana» und Dominatorin des Medienplatzes in der Südostschweiz, wertete in ihren Blättern die kürzliche Antwort aus Bern als «gute Entwicklung». Es war die erste Wortmeldung des Verlags, seit er kurz nach dem 20-Jahr-Jubiläum der Zeitung die Hiobsbotschaft überbrachte.

Am Ende des Tages aber geht es um Geld. Das Defizit von jährlich rund 300'000 Franken bezweifelt Candinas nicht, über die Höhe der Forderung müsse man jetzt dennoch reden können. Gestern wurde bekannt, dass Cabalzar, seit 19 Jahren Chefredaktor der Zeitung, per Ende Jahr gehen muss.

Candinas ist trotz allem zuversichtlich; und den europäischen Forschern zum Trotz glaubt er weiterhin ans Rätoromanische: «So lange in den Bündner Tälern Menschen leben, hat die Sprache ein Zukunft.»

(Berner Zeitung)