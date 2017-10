Treibhäuser werden zum Politikum

Die Diskussion um den Bau des riesigen Treibhauses im Seeland verschiebt sich auf die nationale Ebene: BDP-Nationalrat Heinz Siegenthaler hat eine Motion eingereicht, die den Bau grosser, hoch technologischer Treibhäuser in der Schweiz erleichtern soll.

Er reagiert damit auf eine im Seeland entbrannte Debatte um Pläne zum Bau des grössten Gewächshauses. 86 Gemüsebauern möchten dort gemeinsam ein 80 Hektaren grosses Treibhaus bauen. Das entspricht der Fläche von 110 Fussballfeldern. Seitens der Bauern heisst es, man reagiere damit auf den Preisdruck im nationalen und internationalen Gemüsemarkt. Nur mit einem solchen Projekt könne man in Zukunft gegenüber anderen Gemüseregionen im In- und Ausland konkurrenzfähig produzieren.

Gesetz verhindert Glasdächer

Das grosse Problem der Bauern: Das geltende Bundesgesetz erschwert gerade in Regionen wie dem Seeland den Bau grosser Treibhäuser, wie sie in Deutschland und Holland gang und gäbe sind. Denn die allermeisten Flächen im Seeland gelten als sogenannte Fruchtfolgeflächen. Fruchtfolgeflächen sind Flächen, die wegen ihrer fruchtbaren Böden gesetzlich geschützt sind.

Wird ein Hors-sol-Treibhaus auf einer solchen Fläche gebaut, gilt sie nach geltender Regelung nicht mehr als Fruchtfolgefläche. Deshalb hat Christoph Neuhaus, Justizdirektor des Kantons Bern, bereits durchblicken lassen, dass das Gewächshausprojekt wegen des strengen Bundesgesetzes kaum bewilligt werden könne.

Kontroverse um Böden

Siegenthaler, selber Landwirt, verlangt nun in seinem Vorstoss, dass der Bau von Gewächshäusern auf Fruchtfolgeflächen möglich wird. Seine Begründung: «In Gewächshäusern neuster Technologie können gesunde Nahrungsmittel umweltschonend und effizient erzeugt werden.» So könne auf derselben Fläche in einem Treibhaus im Vergleich zum Freiland ein Vielfaches an Lebensmitteln erzeugt werden. Die Produktionsgrundlage gehe dadurch nicht verloren.

Wissenschaftler und Behörden befürchten hingegen, dass die über Tausende Jahre gewachsenen Böden unter dem Treibhaus kaputt gehen könnten. Die Stiftung Landschaftsschutz hat ihre Geschütze zur Bekämpfung des Projekts bereits in Stellung gebracht. Sie will es mit allen Mitteln bekämpfen. (Berner Zeitung)