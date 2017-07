Wenn Ärzte via Bildschirm Patienten untersuchen

Normalerweise arbeiten Hausärzte in einer Praxis, wo sie ihre Patienten empfangen und untersuchen. Ein Berner Unternehmen hingegen ermöglicht Hausärzten, ihre Patienten vom Home­office aus zu behandeln. Die Ärzte benötigen einen Computer mit Kamera, aber kein Warte- und kein Behandlungszimmer.

Von zu Hause aus beraten und behandeln sie Patienten über eine verschlüsselte Verbindung per Videochat. Möglich macht es eine Smartphone-App, die das Berner Unternehmen Eedoctors im Mai lanciert hat.

Es hat derzeit dreizehn Ärzte unter Vertrag und bietet täglich von 8 bis 21 Uhr ­Videokonsultationen an. Wer den Dienst als Patient nutzen will, kann sich bei der App kostenlos registrieren, muss aber die Angaben zu einer Kredit- oder einer Postfinance-Karte hinterlegen.

Ergänzung zur Praxis

Dass die vor dem Bildschirm sitzenden Ärzte – wie es auf den Werbebildern zur App dargestellt ist – ein Stethoskop um den Hals tragen, ist nicht anzunehmen. Sie können den Patienten nicht berühren, ihm nicht in den Gehörgang schauen, nicht röntgen und keine Laborwerte erheben.

Trotzdem seien viele Fälle per ­Video behandelbar, erklärt Pascal Fraenkler, Chef von Eedoctors. Er zählt die bisher häufigsten Gründe für die Kontaktaufnahme auf: Fieber, Fragen zu Medikamenten, Husten, Halsweh oder Rückenschmerzen. Die App habe den Vorteil, dass man – ob zu Hause oder auf Reisen – den Arzt sozusagen immer im Hosensack oder in der Westentasche habe, so Fraenkler.

Damit spare man Reise- und Wartezeit im Vorzimmer der Arztpraxis. Das Angebot sei als Ergänzung zur Hausarztpraxis gedacht und könne in entlegenen Gebieten, wo es vor Ort keine Ärzte und Apotheken gebe, ein Ersatz sein.

Video biete gegenüber einer telefonischen Verbindung mehr Möglichkeiten: Der Arzt nehme den Gesichtsausdruck des Patienten wahr, er könne bestimmte Bewegungsabläufe beobachten oder etwa Zunge oder Hautveränderungen kontrollieren.

Auch könne er dem Patienten zeigen, an welcher Stelle er drücken solle, und der Patient könne erklären, ob er dabei Schmerzen oder eine Veränderung feststelle.

Ab Anfang August sollen Eedoctors auch Medikamenten­rezepte oder Arztzeugnisse aufs Smartphone der Patienten übermitteln können. Für Notfälle, die sofortiges und direktes Handanlegen erfordern, ist die App nicht gedacht. Die virtuelle Praxis hat eine Zulassungsnummer in Bern und rechnet über den Ärztetarif Tarmed ab.

Der entsprechende Betrag wird von der Kredit- oder der Postfinance-Karte der App-Nutzer abgezogen. Die Patienten erhalten aufs Smartphone den Rückforderungsbeleg übermittelt, den sie an die Krankenkasse weiterleiten können.

Pascal Fraenkler von Eedoctors ist zufrieden mit dem Start der App, der in den Medien viel Beachtung gefunden hat. Zahlen nennt er noch keine, doch langfristig wolle man eine Erreichbarkeit rund um die Uhr anbieten und auf Dienstpläne für die beteiligten Ärzte verzichten, sodass sich diese völlig flexibel zuschalten können, wenn sie Zeit haben.

Das ermögliche diesen zum Beispiel, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, was ein grosses Bedürfnis sei.

Netcare hat Video abgestellt

Zugang zu einem Arzt via Videokonferenz erteilten in den vergangenen Jahren auch einige Apotheken im Rahmen des Projekts Netcare. Im letzten Herbst stellten sie die Videokonsultationen jedoch ein. Die Swisscom habe die verwendete Videolösung nicht mehr angeboten, eine für ihn vertretbare Nachfolgelösung habe es nicht gegeben, begründet der Apothekerverband Pharmasuisse den Ausstieg.

Falls nötig treten die rund 300 Netcare-Apotheken nun telefonisch mit Ärzten in Kontakt. Allerdings ist auch diese Zusammenarbeit sehr begrenzt: Laut Pharmasuisse beraten die Apotheken die Patienten in rund 90 Prozent der Fälle ohne Konsultation eines Arztes.

Der Telemedizinanbieter Medgate setzt hingegen erneut auf die Videokonferenz und baut damit auf den Erfahrungen von Netcare auf. Geplant ist, dass von Medgate angestellte medizinische Praxisassistentinnen (MPA) in verschiedenen Partnerapotheken die Patienten empfangen.

Die MPA kann vor Ort dem über Bildschirm zugeschalteten Arzt assistieren und etwa mit einer Kamera den Gehörgang oder den Rachenraum filmen, sodass der Arzt die Bilder live sehen kann. Eine Beratung allein durch die MPA wird laut Medgate 58 Franken kosten, die der Patient selbst bezahlen muss.

Schaltet die MPA einen Arzt zu, so kann dieser seine Leistung über den Tarmed abrechnen und der Patient diese Kosten bei der Krankenkasse geltend machen. Die erste solche Medgate Mini Clinic werde im Spätsommer in Basel eröffnet, teilt der Telemedizinanbieter mit.

Bis Ende Jahr sollen in der Schweiz fünf weitere in Betrieb genommen werden. Ausserdem will Med­gate, der als Telemedizinanbieter gemäss Angaben auf der Website bis zu 5000 Patientenkontakte pro Tag hat, nächstes Jahr über die App Videokonsultationen anbieten.

«Beschränkte Zusatzinfos»

Der Telemedizinanbieter Medi24 hingegen verzichtet derzeit bewusst auf Videokonsultationen. Man habe die technologische Implementierung zwar vorbereitet, doch: «Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Kunden primär den Audiokanal nutzen wollen, um mit telemedizinischen Dienstleistern in Kontakt zu treten», nimmt Angelo Eggli, Chef von Medi24, dazu Stellung.

Das Telefon sei das einfachste Medium, welches darüber hinaus einen grossen Schutz der Privatsphäre biete, da in einem ersten Schritt eben gerade kein visueller Kontakt bestehe. Es gebe bereits die Möglichkeit, bildgebende Dokumente an Medi24 weiterzuleiten.

Der Zusatznutzen von Video­konsultationen sei deshalb sehr beschränkt, zumal die Übertragungsqualität für relevante Zusatzinformationen oft nicht genügend sei. Medi24 hat gemäss Website bis zu 3000 Patientenkontakte pro Tag. (Berner Zeitung)