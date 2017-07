Wer sein Auto teilt, soll weniger Steuern zahlen

Stau gehört für die meisten Autopendler zum mühsamen Alltag. Der Bund will nun gemäss «NZZ am Sonntag» (Artikel ist kostenpflichtig) mit einer «nationalen Car-Pooling-Initiative» dagegen vorgehen. Ein Grund für die Verkehrsüberlastungen sei, dass in den meisten Autos lediglich eine Person sitze. Mit der Offensive will der Bund die Belegung der Autos von heute 1,1 auf 1,5 Personen erhöhen.

«Wenn wir nicht mehr Strassen bauen wollen, müssen wir die bestehende Infrastruktur besser nutzen», sagt Christoph Schreyer, Leiter Mobilität im Bundesamt für Energie, zur Zeitung. Er erhofft sich, dass dadurch der Energieverbrauch und das Verkehrsaufkommen um einen Drittel zurückgehen wird.

Mit App Mitfahrer ermitteln

Doch wie bringt man Autofahrer dazu, bei Fahrgemeinschaften mitzumachen? Schreyer will mit Anreizen die Autofahrer zum Umdenken animieren. So könnten Pendler mit Passagieren die besseren und/oder billigeren Parkplätze abbekommen oder grössere Beiträge bei den Steuern abziehen dürfen. Eine andere Idee wäre ein Modell, wie es bereits in den USA existiert: Fahrspuren, die extra für gut besetzte Autos reserviert sind. Doch letzteres wäre in der Schweiz, wo die meisten Autobahnen zweispurig sind, wohl nur schwierig umsetzbar.

Und wie sollen die Pendler zusammenfinden? Schreyer denkt an eine App, mit welcher Mitfahrer nach Kriterien ausgesucht werden könnten: Raucher oder Nichtraucher, Quasseltante oder stiller Denker, Klassik- oder Rockfan.

Wie die Car-Pooling-Initiative genau umgesetzt werden soll, ist noch nicht entschieden. Laut Schreyer soll eine Konzeptstudie ab Ende August ausgearbeitet werden. (woz)