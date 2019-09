Aargauer Politiker befürchten willkürliche Unterbringungen

Der Vergleich bietet sich an. Am Montag überreichte die Unabhängige Expertenkommission dem Bundesrat ihren Bericht zur administrativen Versorgung in der Schweiz. Am Dienstag protestierte in Aarau eine Gruppe von Menschen, die sich in jene Zeiten zurückversetzt fühlt. Sie kritisierten eine Verordnung in der Sozialhilfe, die es Behörden ermöglicht, Sozialhilfebezüger in Heimen unterzubringen. «Die Verordnung erinnert mich auf eine ungute Weise an meine Kindheit», sagte Gabriela Merlini-Pereira, deren Familie von der administrativen Versorgung betroffen war. Konkret geht es um einen Artikel in der Sozial- und Präventionsverordnung. Darin heisst es: «Personen, die in verschiedenen Lebensbereichen Unterstützung bedürfen, können zur Umsetzung entsprechender Betreuungs- oder Integrationsmassnahmen einer Unterkunft zugewiesen werden.»