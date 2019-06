Abgestürzte Post-Drohne schlug knapp neben Kindern ein

Absturzstelle der Drohne (rot) im Waldstück «Ob der Hueb» unweit von spielenden Kindern im Wald (blau). Der Fallschirm (orange) wurde rund 330 Meter nordöstlich in den Bäumen geborgen. Quelle der Karte: Bundesamt für Landestopografie.

Nun wird aber aus einem Zwischenbericht klar, dass gleichzeitig in 50 Metern Entfernung Kinder am Spielen waren. Aber weder sie noch die beiden Kindergartenlehrpersonen haben ein Warnsignal des Notfallschirms gehört. Erst nach dem Crash war ein akustisches Signal an der Absturzstelle hörbar. Damit hat das Warnsignal seinen Zweck, Drittpersonen am Boden zu warnen, nicht erfüllt, stellt die Sust fest.

«Ungebremst in der Nähe von spielenden Kindern»

Die Drohne hatte rund zwei Minuten nach dem Start bei der Universität Zürich-Irchel automatisch das Abbruchsystem ausgelöst und eine Notlandung eingeleitet. «Nach dem Ausstossen des Fallschirms riss die Verbindungsleine, und die Drohne schlug ungebremst in der Nähe von spielenden Kindern auf den Waldboden auf und wurde zerstört», heisst es im Bericht.

Weil sich dringlich Präventionsmassnahmen aufdrängen, hat die Sust zwei Sicherheitsempfehlungen zuhanden des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl) ausgesprochen:

1. Es sollte sicherstellen, dass die Befestigung des Notfallschirms an der Drohne den möglichen Belastungen standhält.

2. Es sollte sicherstellen, dass das akustische Warnsignal beim Einleiten einer Notlandung von Drittpersonen am Boden wahrgenommen werden kann.