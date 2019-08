«Airbnb und Booking sind gekommen, ohne dass sie jemand gerufen hat»

Herr Linder, fahren Sie nicht in die Ferien?

Nein, in der schönsten Jahreszeit bleibe ich am liebsten zu Hause im Berner Oberland.

Als Schweizer Touristiker können Sie gar nichts anderes sagen.

Ich verreise dann im Herbst, wenn es hier nicht mehr so warm ist.

Im Sommer strömen die Touristen förmlich in die Schweiz. In Interlaken und Luzern wird es eng, und das Jungfraujoch wird an einigen Tagen für ausverkauft erklärt. Behagt Ihnen diese Entwicklung?

Immer mehr Menschen in Asien und in den Golfstaaten können sich heute eine Reise leisten. Sie sehen über die sozialen Medien die Schönheiten, die die Schweiz auf engem Raum zu bieten hat, von hochalpinen Landschaften zu den Seen. Früher hatten wir mehr Deutsche, Franzosen und Engländer. Die neuen Gäste füllen diese Lücke, sie haben aber andere Ansprüche an die Infrastruktur, das Essen, die Betreuung. Wir müssen viel lernen.