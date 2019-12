Allegro wegen sexueller Nötigung verurteilt

Allegro sagte an der Verhandlung vom Montag, er und seine Trainerkollegin seien stark alkoholisiert gewesen. Er wisse nicht mehr, was in dieser Nacht in seinem Hotelzimmer geschah. Auch sein Opfer erlitt zunächst einen Gedächtnisverlust, doch die Geschehnisse kamen ihr wieder in den Sinn, auch weil sie an ihrem Körper Hämatome feststellte, die Allegro ihr zugefügt haben soll.

Der Ex-Tennisprofi wird das Urteil beim Kantonsgericht womöglich anfechten. Seine Verteidiger hatten einen Freispruch gefordert. Allegro ist ein Jugendfreund von Tennisstar Roger Federer und war Mitglied des Schweizer Davis Cup Teams.