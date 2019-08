Armeechef will Transmann Militärdienst ermöglichen

Der scheidende Armeechef Philippe Rebord will Vorgaben überarbeiten lassen, damit ein für untauglich befundener Transmann Dienst in der Schweizer Armee leisten kann. Die Armee müsse sich anpassen und weiterentwickeln, sagte er in einem Interview.

Militärärzte haben den Transmann für untauglich befunden, obwohl er die medizinischen Tests bestanden hat und unbedingt Dienst leisten möchte. In der Folge legte der Aspirant Rekurs ein.

Rebord nahm am Freitag in einem Interview mit der Gratiszeitung «20 Minuten» Stellung. Eine Sonderkommission werde sich mit dem Fall befassen. Grundsätzlich ist Rebord der Ansicht, dass auch Transmenschen ein Anrecht haben, Dienst zu leisten, wenn sie alle Anforderungen erfüllen. «Das Handbuch werden wir überarbeiten.»