Auftakt zu Hooligan-Monsterprozess in Basel

Polizisten waren vorerst in Unterzahl

Die Polizisten wehrten sich gegen die Angriffe und Ausschreitungen, gerieten aber rasch in Unterzahl. Während die Hooligans aus der Deckung der Meute herausoperierten und sich auch immer wieder nach einem Angriff in den Schutz der Menge zurückzogen, konnten sich die Polizisten nur bedingt gegen die Attacken wehren. Bis die Verstärkung durch die «Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit» anrückte und die unter Druck geratenen Kollegen entlastete, wurden die Polizisten mit Flaschen oder Fahnen und Stöcken beworfen und auch angesprungen. Ein Polizist wurde in den Würgegriff genommen, und einer stürzte aufgrund der Angriffe die Treppe hinunter.

Im Rahmen der Auseinandersetzungen kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Polizeieinsatzfahrzeugen. Hooligans rissen Seitenspiegel ab, schlugen die Karrosserie ein oder kratzten den Lack ab. Insgesamt kam es zu über 32000 Franken Schaden.

Stadionverbot nach Vorfall

Das Gericht unter dem Vorsitz von Felicitas Lenzinger wird sich auch mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob sich Polizisten bei der Auseinandersetzung nicht vorschriftsgemäss verhielten. Am Montagmorgen mussten die Beschuldigten erzählen, was sie im Leben tun. Zum Thema kamen auch Vorstrafen und Beteiligungen an anderen Fan-Attacken, an denen einige beteiligt waren. Viele der Beschuldigten erhielten nach dem Vorfall Stadionverbot.

Der Prozess ist auf neun Tage angesetzt.

