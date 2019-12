Bürgerliche suchen den Showdown vor dem Volk

Der Beschluss bedeutet, dass die Schweiz jetzt auf eine aussergewöhnliche Volksabstimmung zusteuert.Der Urnengang um die Konzerninitiative ist praktisch nicht mehr abzuwenden. Und damit kommt es – voraussichtlich im September oder November 2020 – an der Urne zum Duell zwischen zwei höchst ungleichen Gegnern: Wirtschaft gegen Zivilgesellschaft, milliardenschwere Multis gegen mitgliederstarke Nichtregierungsorganisationen, Millionenkampagnegegen Grassroots-Bewegung.

Unterstützung auch aus der Wirtschaft selbst

Auf der einen Seite steht eine breite Koalition von Nichtregierungsorganisationen, die im Oktober 2016 die Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt» mit gut 120’000 Unterschriften eingereicht hat – unter Slogans wie diesem: «Verschmutztes Wasser, Vertreibungen, tödliche Pestizide: Konzerne sollen für skrupellose Geschäfte geradestehen.» Inzwischen stehen über 120 Organisationen hinter dieser Forderung. Zudem gibt es laut den Initianten über 300 lokaleKomitees mit Tausenden von Freiwilligen, die nur darauf warten, im Abstimmungskampf für die Volksinitiative aktiv zu werden.

Davon zeugen auch über 30’000 orange Fahnen, die an Supporter versandt wurden und nun in der ganzen Schweiz an Balkonen flattern. Unterstützt wird die Konzerninitiative auch von einem Wirtschaftskomitee mit 160 Unternehmern und einem bürgerlichen Komitee mit 120 (Alt-)Politikern wie Eugen David (CVP) oder Peter Arbenz (FDP).

Mit allen Mitteln

Auf der anderen Seite steht Economiesuisse, die rund 100’000 Unternehmen mit über zwei Millionen Arbeitsplätzen im Inland repräsentiert. Der Dachverband der Schweizer Wirtschaft warnt davor, dass die Initiative zu einer Klagenflut führen und dem Wirtschaftsstandort Schweiz massiv schaden würde. Economiesuisse will die Initiative darum mit allen Mitteln bekämpfen. DasKampagnenbudget sei zwar offiziell noch nicht gesprochen, es dürfte sich aber am oberen Rand der Möglichkeiten des Verbands bewegen.

Zwar werden National- und Ständerat in der kommenden März-Session noch ein letztes Mal über die Initiative debattieren – es ist die Session der letzten Chance, bevor die gesetzlichen Behandlungsfristen unwiderruflich auslaufen. Der Nationalrat dürfte bei dieser Gelegenheit auf einem harten Gegenvorschlag zur Initiative beharren.Doch die Verfahrensregeln geben dem Ständerat sämtliche Trümpfe in die Hand: Er kann den Nationalrat ab jetzt einfach ins Leere laufen lassen. Darum ist der Showdown an der Urne praktisch unausweichlich geworden.