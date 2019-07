Bundesangestellte dürfen nicht mehr so oft Business-Klasse fliegen

Reduktion um 50 Prozent im Inland

Die zivile Bundesverwaltung und ihre dezentralen Einheiten wie die ETH müssen die Treibhausgasemissionen bis Ende 2030 um 50 Prozent gegenüber dem Ausgangsjahr 2006 reduzieren. Für das Militär, auf dessen Konto der grösste Teil des CO 2 -Ausstosses geht, gilt ein weniger ehrgeiziges Ziel. Es muss die Treibhausgasemissionen bis Ende 2030 um mindestens 35 Prozent senken gegenüber dem Ausgangsjahr 2001.

Weniger fliegen

Zur Erreichung dieser Ziele setzt der Bundesrat mehrheitlich auf bisherige Massnahmen. Diese werden aber verstärkt. So sollen Bundesangestellte künftig weniger fliegen. Auf Flugreisen ist etwas mehr als die Hälfte des CO 2 -Ausstosses der zivilen Verwaltung zurückzuführen.

Der Bundesrat will nun, dass die Flugkilometer auf europäischen Kurz- und Mittelstrecken reduziert werden. Auf europäischen und interkontinentalen Flügen soll vermehrt Economy- statt Business-Klasse geflogen werden, und die Grösse der Delegationen soll reduziert werden. Das Umwelt-, das Finanz- und das Aussendepartement müssen dem Bundesrat bis Ende des Jahres Vorschläge dazu unterbreiten.

Umweltfreundlichere Autos

Bei der Erneuerung der Fahrzeugflotte soll die Verwaltung stärker auf energieeffiziente Fahrzeuge umstellen. Das für die Flotte zuständige Verteidigungsdepartement muss bis Ende 2020 die Weisung dazu revidieren.

Auch sollen mehr elektrisch betriebene Fahrzeuge angeschafft werden. Bei den Neuzulassungen soll bis 2020 mindestens jedes fünfte Fahrzeug elektrisch betrieben sein. Personenwagen sollen grundsätzlich maximal 95 Gramm CO 2 pro Kilometer ausstossen und der Energieeffizienz-Kategorie A oder B angehören.

Ladestationen für Elektroautos

Verwaltungsgebäude des Bundes will der Bundesrat mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausrüsten lassen. Dazu soll bis Mitte 2020 ein Konzept erarbeitet werden mit Priorisierung der Standorte sowie Angaben zu den Kosten und den CO 2 -Einsparungen. Der Strom muss aus erneuerbaren Quellen stammen.

Weiter will der Bundesrat, dass die Gebäude der gesamten Bundesverwaltung energetisch saniert werden. Die zuständigen Departemente sollen bis Mitte 2020 die Planung, die Kosten und die CO 2 -Einsparungen aufzeigen. Zudem sollen sie Kriterien für Ausnahmen definieren. Grundsätzlich seien die in der Revision des CO 2 -Gesetzes vorgeschlagenen CO 2 -Grenzwerte pro Quadratmeter Fläche einzuhalten. Auf neue fossile Heizungen und elektrische Heizungen wird verzichtet.

Solarstrom vom Dach

Geeignete Dächer und Fassaden der Bundesverwaltung sollen für die Produktion von Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien genutzt werden. Auch dazu soll ein Konzept erarbeitet werden, das die Investitionskosten und die CO 2 -Einsparungen aufzeigt. Die Bundesverwaltung bezieht bereits heute 100 Prozent erneuerbaren Strom, produziert diesen aber nur zu einem kleinen Teil selbst.

Darüber hinaus will der Bundesrat bei den Vermögensanlagen der Pensionskasse des Bundes Publica ansetzen. Er will die von ihm gewählten Arbeitgebervertreter der Kassenkommission anhalten zu verlangen, dass Publica ihre Vermögensanlagen regelmässig auf deren Klimaverträglichkeit überprüft und das Ergebnis publiziert.

40'000 Tonnen CO 2 im Jahr

Die Bundesverwaltung hat schon bisher Anstrengungen unternommen, um den CO 2 -Ausstoss zu senken. Gegenüber dem Ausgangsjahr 2006 hat die zivile Verwaltung die Emissionen bis 2018 um rund 25 Prozent reduziert, ohne Kompensation durch Emissionszertifikate.

Aktuell emittiert die zivile Verwaltung rund 40'000 CO 2 -Äquivalente pro Jahr. Im vergangenen Jahr waren 53 Prozent auf Flugreisen zurückzuführen, 21 Prozent auf den Wärmeverbrauch und 15 Prozent auf den Stromverbrauch.