Bundesrat kann die Pestizidgegner nicht besänftigen 

Die Schraube anziehen will der Bundesrat auch bei Verstössen gegen die Gewässerschutzgesetzgebung. Um die Direktzahlungen zu kürzen, braucht es heute einen rechtskräftigen Entscheid oder eine Verfügung, künftig soll es genügen, wenn Kontrolleure vor Ort den «Mangel» feststellen.

Der Bundesrat will auch bei den Nährstoffen handeln. Mit einem verbindlichen Absenkpfad will er sicherstellen, dass die Stickstoff- und Phosphorüberschüsse bis 2025 um 10 Prozent, bis 2030 um 20 Prozent sinken. In der Pflicht sieht der Bundesrat dabei zuerst die Branchenorganisationen. Erst wenn sich abzeichnen sollte, dass die Ziele unerreicht bleiben, will er 2025 auf dem Verordnungsweg zusätzliche Massnahmen ergreifen.

Wir tragen den Anliegen der Bevölkerung «Rechnung und wollen die Umweltbelastung verbindlich weiter reduzieren.»Guy Parmelin, Bundesrat

Keine verbindlichen Reduktionsvorgaben sieht der Bundesrat dagegen bei den Pestiziden vor. Er überlässt hier das Zepter dem Parlament. Einen ersten Pflock hat die Wirtschaftskommission des Ständerats am Montag eingeschlagen – mit einer parlamentarischen Initiative, die sie einstimmig gutgeheissen hat. Die Ständeräte wollen die Ziele des bundesrätlichen Aktionsplans Pflanzenschutzmittel verbindlich auf Gesetzesstufe verankern. Konkret sollen die Risiken des Einsatzes von Pestiziden bis 2027 um 50 Prozent sinken.

Eine Minderheit will eine Reduktion von 70 Prozent bis 2035 ins Gesetz schreiben. Dabei sollen die betroffenen Akteure – nebst den Bauern sind das private Anwender und die öffentliche Hand – die Massnahmen «in erster Linie selber definieren». Erst wenn die Ziele nicht erreicht werden, soll der Bundesrat «weiterführende Massnahmen umsetzen müssen», heisst es im erläuternden Bericht zur parlamentarischen Initiative der Kommission.

Rückläufiger Trend

Insgesamt wähnt sich der Bundesrat auf gutem Weg. «Wir wollen die Umweltbelastung verbindlich weiter reduzieren», sagte SVP-Magistrat Parmelin. Die bundesrätliche Zuversicht ist nicht zuletzt eine Folge der rückläufigen Verkaufszahlen bei jenen Pestiziden, die Bauern ausschliesslich in der konventionellen Landwirtschaft anwenden dürfen. Nach oben zeigt der Pfeil dafür bei den Wirkstoffen, die in der Biolandwirtschaft erlaubt sind.

«Die Vorschläge des Bundesrats führen nicht dazu, dass die Umweltziele erreicht werden.»Franziska Herren, Promotorin der Trinkwasserinitiative

Das Parlament wird wohl beide Geschäfte – also die AP22+ und die parlamentarische Initiative der Wirtschaftskommission – gemeinsam beraten. Dies wird laut Fahrplan des Bundesrats 2021 der Fall sein. Die Abstimmung über die beiden Volksbegehren soll aber noch heuer stattfinden. Bleibt es dabei, wird die Bevölkerung über die Initiativen befinden, ohne dass sie weiss, ob die nun geplanten Verschärfungen tatsächlich umgesetzt werden.

«Dieses Vorgehen zeigt, dass die Bevölkerung nicht ernst genommen wird», kritisiert Franziska Herren, Promotorin der Trinkwasserinitiative. Die Vorschläge des Bundesrats und auch jene der Ständeräte gehen ihr zu wenig weit. «Sie führen nicht dazu, dass die Umweltziele erreicht werden können, und schützen die Gesundheit der Bevölkerung viel zu wenig.» Die Trinkwasserinitiative wolle einen grundlegenden Wandel. Ein Rückzug des Begehrens kommt für die Initianten deshalb nicht infrage.