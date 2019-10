Bundesrat steht vor heiklem Türkei-Entscheid

Der Bundesrat muss eine ­politisch heikle Entscheidung treffen. Am vergangenen Donnerstag ist die Referendumsfrist gegen das revidierte Freihandelsabkommen mit der Türkei abgelaufen – einen Tag nachdem Präsident Recep Tayyip Erdogan eine neue Militäroperation gegen die kurdische Miliz YPG in Nordsyrien losgetreten hat. Das Aussendepartement zitierte deswegen am Freitag den türkischen Botschafter in Bern, Ilhan Saygili, wie die «NZZ am Sonntag» berichtete.