Credit Suisse sponsert Reden von US-Generälen

Die Schweizer Grossbank Credit Suisse (CS) finanziert in den USA privat organisierte militärische Informationsveranstaltungen. Wie hoch ihr regelmässiges Sponsoring zugunsten der staatsnahen Vermittlungs- und Beratungsfirma McAleese ist, hält die CS geheim. Die letzte derartige Rüstungsveranstaltung fand im März dieses Jahres im noblen The Sphinx Club in Washington D.C. statt – genau wie die Jahre zuvor auch. Flyer und Einladungen tragen die Überschrift «McAleese/Credit Suisse Defense Programs Conference». Es handelt sich ­dabei um eine ganztägige Informationsveranstaltung, an der ausschliesslich hochrangige Vertreter des US-Militärapparats auftreten. Diese erläutern potenziellen Investoren sowie Vertretern der Rüstungsindustrie, die gratis im Publikum sitzen dürfen, das jeweils aktuelle Verteidigungsbudget der USA. Aufgezeigt werden dabei Strategien zur Behauptung der USA als Weltmacht und Investitionsmöglichkeiten für Anleger in politisch bewilligte Rüstungsprojekte der USA. Dieses Jahr traten neben einem knappen Dutzend weiterer Redner, die meisten von ihnen übrigens in Uniform, auch General Robert Neller auf, der höchste Offizier im US-Marine Corps, sowie der stellvertretende Stabschef Operationen bei den Seestreitkräften, Admiral William Moran. Am exklusiven Nachtessen («Invitation only» – nur auf Einladung, wie es im Flyer zur Veranstaltung heisst) trat sogar der pensionierte Generalleutnant der US-Armee und heutige Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump auf, Keith Kellog.