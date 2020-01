CVP bereitet das Terrain für Fusion mit der BDP

Die Anekdote mit dem Fraktionsnamen zeigt, wie wichtig die Namensfrage für eine mögliche Parteifusion sein wird. «Mittepartei» ist denn auch einer der möglichen neuen Namen, die in der CVP kursieren. Andere Ideen: «Die Moderaten», die Umdeutung des C in «Centrum» oder die simple Streichung des C. So hiesse die Partei Demokratische Volkspartei – nach dem Vorbild ihrer Tessiner Sektion, die sich schon lange Partito Popolare Democratico nennt.

Die Reaktionen sind nicht nur positiv

Ein neuer Parteiname wäre jedenfalls «eine Voraussetzung für eine Fusion», sagt Jan Gnägi, Präsident der Berner BDP. Im «Blick» bezeichnete er eine Fusion als «interessante Option». Das ist ein überraschendes Signal aus der wichtigsten Kantonalsektion. 2014 strebten BDP und CVP schon einmal eine engere Zusammenarbeit an – damals noch in Form einer blossen Union, was aber am BDP-internen Widerstand scheiterte. Auch in der Berner Sektion waren die Widerstände zu der Zeit gross. Doch viele der damaligen Kritiker seien heute nicht mehr aktiv, sagt Gnägi. «Heute würde die Berner BDP viel offener über einen Zusammenschluss mit der CVP diskutieren.»

Kritischer tönt es in der zweiten BDP-Hochburg Graubünden. Kantonalpräsident Beno Niggli beurteilt eine Fusion skeptisch. Nur schon die Diskussion in der CVP über einen Namenswechsel werde Jahre dauern, glaubt er. «Sollte es eines Tages tatsächlich eine neue Mittepartei geben, müsste die BDP ein Mitmachen sicher prüfen.» Früher als in fünf bis zehn Jahren sei das aber nicht realistisch, meint Niggli.

«Wer ein Problem mit dem Christentum hat, soll aus der CVP austreten.»Pius Segmüller, ehemaliger CVP-Nationalrat

Innerhalb der CVP überwogen bisher die positiven Reaktionen auf einen Namenswechsel. Nun wagen sich aber die Kritiker aus der Deckung. «Wer ein Problem mit dem Christentum hat, soll aus der CVP austreten», erklärte Pius Segmüller in der «Luzerner Zeitung». Falls seine Partei das C streiche, «dann trete ich aus der Partei aus», sagte der Ex-CVP-Nationalrat und frühere Kommandant der päpstlichen Schweizergarde.

Pfister schweigt

In der CVP wird die Namensdiskussion formell erst innerhalb des Präsidiums geführt. Resultate dieser Analyse sollen bis spätestens am 27. Juni vorliegen. An diesem Tag sollen die CVP-Delegierten Parteipräsident Gerhard Pfister für eine weitere Amtszeit wählen. Dann wolle er ihnen sagen können, wohin er die Partei in den nächsten vier Jahren zu führen gedenke – «auch in der Namensfrage», sagt Pfister.

Zu einer möglichen Fusion mit der BDP will sich Pfister derzeit nicht äussern. «Die Frage stellt sich nicht, bevor unsere Analyse über die künftigen Parteistrukturen inklusive Parteinamen nicht abgeschlossen ist.»