Das ist das Deutschschweizer Wort des Jahres

«Klimajugend» ist das Wort des Jahres 2019 in der Deutschschweiz. Auf dem zweiten und dritten Platz folgen «OK Boomer» und «Flugscham».

In der am Dienstag veröffentlichten Begründung für die Wahl von «Klimajugend» auf Platz eins schreibt die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, in ernster Besorgnis riefen die Jugendlichen in der Schweiz dazu auf, endlich etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Und sie hätten Biss, Schlagkraft und Ausdauer wie Greta Thunberg: Immer wieder brächten sie Zehntausende auf die Strasse zum Klimastreik.