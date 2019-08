Das nächste Milliardenloch

Die AHV ist in Schieflage. Das reine Umlageverfahren produziert eine Milliarde Franken Verlust pro Monat. In der beruflichen Vorsorge verschieben die Pensionskassen jedes Jahr sieben Milliarden Franken von den Arbeitnehmern zu den Rentnern, obwohl dies eigentlich so nicht vorgesehen ist. Die Kosten des Gesundheitswesens steigen unvermindert. Und jetzt bestätigt eine umfassende Studie, was man eigentlich schon wissen konnte: Die Kosten für die Langzeitpflege steigen in den nächsten Jahren rasant an. All diese Entwicklungen sind wesentlich auf die Alterung der Gesellschaft zurückzuführen. Ändert sich an den gesetzlichen Rahmen­bedingungen nichts, sind es die heute Aktiven, welche die zusätzlichen Kosten zu tragen haben.