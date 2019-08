Das Problem sind nicht die Noten, sondern es ist die Gesellschaft

Es ist eine noble Idee, nur leider krankt sie an einem heute epidemisch verbreiteten Missverständnis. Man schafft ein Problem nicht aus der Welt, indem man es umbenennt. Das verrät ein Blick nach Basel: Um keine Selektionssituation mit Verlierern und Gewinnern zu schaffen, wurde dort 1994 die Orientierungsstufe eingeführt, welche die Schüler ab der vierten Klasse für drei Jahre besuchten. Statt Zeugnisnoten gab es dort bis 2015 ein Bewertungssystem mit Buchstaben: «h» stand für «höchste Anforderungen erreicht», «m» für «mittlere Anforderungen», «g» für Grundanforderungen und so weiter.

Das Ganze hatte nur einen Schönheitsfehler: Es funktionierte nicht. Ich weiss es aus Erfahrung, meine beiden Kinder haben in Basel die Orientierungsschule absolviert und wurden entsprechend «kompetenzorientiert» beurteilt. Es war dieselbe Idee wie beim Ampelsystem: Man wollte den Leistungsdruck entschärfen, dem Lern- und Arbeitsverhalten mehr Beachtung schenken und den Fokus auf Leistungsstand, Lernentwicklung und weiteres Lernen legen. Die Beurteilung erfolgte aufgrund der «Beobachtungen der Lehrkräfte» und «Lernerfolgskontrollen», wie man die Prüfungen nannte. Die aber natürlich trotzdem Prüfungen blieben.

«Schüler wissen heute ganz genau, was die Gesellschaft von ihnen verlangt, und sie wollen wissen, woran sie sind.»

Es kann auch nicht funktionieren: Denn wir leben erstens in einer Leistungsgesellschaft – daran ändert auch ein System nichts, das Noten einfach in andere Begriffe übersetzt. Die Schüler sind nicht naiv, sie wissen ganz genau, wie wichtig schulische Leistungen für späteres Fortkommen sind, und möchten sich auch selbst einordnen können. Zweitens bedeutet das System besonders für die Lehrkräfte Mehraufwand – und eine Überforderung. Kann man im Ernst von einem Lehrer verlangen, jeden Schüler nicht nur nach seiner Fähigkeit zu beurteilen, ob er eine Rechnung lösen kann, sondern auch nach seinen kognitiven, kreativen und sozialen Leistungen, die er dabei anwenden muss? Im Zeugnis der vierten Klasse meiner Tochter war sie in sechs Fächern über insgesamt fast 50 Kriterien beurteilt worden – man kann sich fragen, wie zutreffend ein Lehrer das alles beurteilen kann.

Und am Schluss müssen die Lehrer nicht nur Tests korrigieren, sondern für jedes Zeugnis aufwendig einen Lernbericht erstellen und den mit jedem Schüler und seinen Eltern umfassend diskutieren. Kommt dazu, dass in einem «weichen» Beurteilungssystem die subjektive Wahrnehmung der Lehrer wichtiger wird und ein standardisiertes Verfahren wie das Notensystem zumindest Objektivität anstrebt.

Schüler wissen heute ganz genau, was die Gesellschaft von ihnen verlangt, und sie wollen wissen, woran sie sind. Deshalb braucht es klare Aussagen über ihren Leistungsstand. Dazu ist das traditionelle Notensystem das tauglichste, das am besten akzeptierte und nicht zuletzt das einfachste. So löblich es ist, die Schüler vom Druck zu befreien: Solange man bloss die Noten abschafft, nicht aber den Leistungsdruck in der Gesellschaft, sorgt das nur für noch mehr Stress.