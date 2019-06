Davon träumen viele Musikstars

«Ich möchte genau wissen, was da passiert», sagt Keckeis. Deshalb stellt er sich trotz praller Sonne an den Pistenrand, wenn der vierte der fünf Hersteller am Freitag seinen Kampfjet der Schweizer Bevölkerung zeigt. Er sei auch bei den anderen Kandidaten zugegen gewesen. «Nur den Rafale aus Frankreich musste ich auslassen, weil ich im Ausland war.»

Ausschweifend, prägnant – bei einer Frage zugeknöpft

Triebwerke heulen auf. Keckeis verstummt. Reckt den Hals. Die Spotter reissen die Kameras in die Höhe, bringen sich in Position. Jetzt gilt es ernst: Der amerikanische Jet rollt an, stoppt vor seinem Publikum – posiert. Wie Salven klingen die Auslöser. Der Pilot hebt grüssend die Hand und setzt sein Flugzeug wieder in Bewegung. Nur wenige Minuten später donnert er an seinen Fans vorbei und hebt ab.

Bilder: Ansturm in Payerne