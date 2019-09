Der FDP-«Prinz» muss ins Gefängnis

Diese Woche verblasste der royale Glanz des FDP-Wortführers. Staatsanwalt Yves Bertossa zwang den 67-Jährigen, der 2011 den Kantonsrat präsidierte, auf die Anklagebank des Genfer Strafgerichts. Bertossa bezichtigte ihn des Betrugs, der Urkundenfälschung, Veruntreuung und ungetreuen Geschäftsführung. Er forderte vier Jahre Haft für den Angeklagten.

Zwei Reihen hinter Gautier sassen seine Cousins – die Kläger. Sie hatten ihn verzeigt, weil sie ihrem Verwandten, der als unabhängiger Vermögensverwalter arbeitete, Hunderttausende Franken für Investitionen anvertrauten. Man habe sich vertraglich auf «konservative und sichere Anlagen» geeinigt, sagten sie. Ihr Cousin habe sich nicht daran gehalten und erst noch ohne ihr Wissen Honorare abgezweigt. 2 Millionen Anlageverluste resultierten am Ende.

Seine Tante bestohlen

Staatsanwalt Bertossa durchleuchtete Gautiers Geschäfte, die er über Konten bei der Privatbank Pictet tätigte (siehe Box). Er machte weitere Straftaten aus. Gemäss Anklageschrift gab ein Vater Gautier eine halbe Million Franken und wies ihn an, das Geld nach seinem Tod dem Sohn zu überlassen. Dem in einem Tresor gelagerten Vermögen entnahm Gautier 428'000 Franken für den Privatgebrauch. Über 350'000 Franken entnahm er dem Konto eines bekannten französischen Chansonniers. Vom gut geäufneten Konto seiner Tante, der Mutter seiner Cousins, tätigte er 141 Bezüge: 3,3 Millionen Franken flossen in den Jahren 2004 bis 2012 in sein eigenes Portemonnaie.

«Jedes Mal erklären Sie alles mit psychischen Problemen.»Klägeranwalt Robert Assaël

Einen Kontoauszug der Tante fälschte er derart, dass das Papier ein Vermögen von über einer Million Franken auswies, obschon nur noch 100'000 Franken auf dem Konto lagen. Auf eine Strafanzeige verzichtete die Tante, bevor sie 100-jährig starb. Gautier schädigte auch die Stiftung zur Vergrösserung des Kunsthistorischen Museums in Genf, die er in seiner Rolle als Kantonsrat präsidierte. Vom Stiftungsvermögen bezog er über 80'000 Franken für den Privatgebrauch.

Inzwischen wurden die Stiftung und weitere Geldgeber entschädigt. Bei der finanziellen Wiedergutmachung half ein namentlich nicht genannter Freund. Die Cousins wollten hingegen keinen Deal und reichten Klage ein.

Posttraumatischer Stress

Die Gerichtspräsidentin Sabina Mascotto stellte während der Verhandlung fest, die entwendeten Geldbeträge entsprächen exakt den monatlichen Ausgaben des Angeklagten. «Haben Sie sich Ihren Lebensunterhalt mit dem Geld finanziert?» wollte sie wissen. «Ihre Annahme ist richtig», bestätigte Gautier.