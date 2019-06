Der Friedhof der Schmugglerautos

Das Schmugglerfahrzeug haben Zöllner vor zwei Jahren in Chiasso beschlagnahmt. Es trug italienische Nummernschilder im Plastikrahmen einer deutschen Autogarage, am Heck klebt der Umriss der deutschen Ferieninsel Sylt. Den Beamten kam diese Kombination verdächtig vor, erst recht, als sie im Kofferraum ein laminiertes Schildchen fanden: «Sorry, No Drugs».

Zöllner Patrizio Dello Buono kontrolliert eine Note auf Kontaminierung.

Jetzt dreht Andreas Trachsel das Schild in seinen Fingern, murmelt einen Kraftausdruck und schüttelt den Kopf. Er lacht gerne, aber beim Drogenschmuggel hört der Spass auf für den Chef des Dienstbereichs Betäubungsmittel der Eidgenössischen Zollverwaltung. Er ist überzeugt, dass die dreiköpfige Besatzung des VW zur Drogenmafia gehörte. Einer lenkt, der Beifahrer verhandelt mit Käufern und kassiert ein, der Dritte auf dem Rücksitz nimmt das Kokain aus dem Hohlraum und reicht es durchs Fenster. Mindesteinkaufsmenge 500 Gramm, im Auto sassen die Lieferanten der Strassendealer. Andreas Trachsel jagt nicht die kleinen Fische.

«Wir führen den Kampf gegen die organisierte Kriminalität», sagt Trachsel, während er durch zwei Bunker bei Interlaken führt. Es ist das erste Mal, dass der Zoll Einblick gibt in diesen Teil seiner Arbeit. Wie gross die Betäubungsmitteleinheit ist: keine Auskunft, aus taktischen Gründen. Auch den Standort der Bunker will der frühere Kriminalpolizist nicht veröffentlicht sehen, damit «die andere Seite» nicht Bescheid wisse. In den früheren Militäranlagen lagert die Zollverwaltung hinter meterdickem Beton zwei Dutzend Schmuggelfahrzeuge, bis das juristische Verfahren abgeschlossen ist.

Was Schmuggler schmerzt

An diesem Punkt sind vier Allerweltswagen angelangt, Nissan, Citroën, Toyota. Ein Lastwagen fährt auf, ein Kranarm packt einen grauen Volvo. Ein Auto ums andere kommt auf den Lastwagen, dann gehts zur Schrottpresse. «Das tut den Schmugglern mehr weh, als wenn wir einige Kilo Kokain einziehen», sagt Trachsel. Ohnehin seien die Autos für die Strasse nicht mehr sicher genug, zu viel sei daran herumgebastelt worden.

Die plumperen Verstecke sind in Rücksitzen oder im Handschuhfach eingebaut und öffnen sich mit einem einfachen Klick. Andere zeugen von bemerkenswerter Kreativität, etwa eine Autobatterie, deren Batterieteil nur noch halb so hoch ist wie das Original. Der Hohlraum darunter fasst mehrere Kilo Heroin. Einige Fächer sind technisch ausgeklügelt: Zuerst drückt man den Knopf für die Heckscheibenheizung, dann auf den Zigarettenanzünder auf dem Rücksitz – erst dann öffnet sich im Kofferraum eine verborgene Klappe. Würden die Konstrukteure ihren Erfindergeist für die Weiterentwicklung erneuerbarer Energien einsetzen, wären Klimademos längst überflüssig.