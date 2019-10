Die «Amour fou» der Romands für den Circus Knie

In Lausanne weiden die Pferde des Knie auf dem Rasen des Strandbads La Bellerive und baden im Genfersee. Als der Knie noch Elefanten mitführte, badeten auch sie im See. Um die Tiere bei der Körperpflege zu beobachten, strömten selbst an Wochentagen jeweils Hundertschaften am Seeufer zusammen.

Dieser Enthusiasmus erstaunt. Kulturexporte aus der Deutschschweiz haben es gewöhnlich nicht leicht, sich in der Westschweiz anzupassen und durchzusetzen. Dass der Zirkus aus dem Kanton St. Gallen stammt, scheint niemanden zu interessieren.

Hemmungslose Romands

«Der Knie ist ein nationales Monument. Ich ging als Kind stets in den Knie und träumte schon zu Hause davon, dass mich die Artisten für eine Nummer in die Manege bitten», erinnert sich der Stadtpräsident Grégoire Junod in seiner Rede zum 100. Geburtstag des Zirkus. Worauf sich der Stadtpräsident schon in Kindheitstagen freute, beobachtet Zirkusdirektor Fredy Knie seit Jahrzehnten. «Die Westschweizer haben vor Spontanauftritten in der Manege keine Hemmungen, wohingegen die Deutschschweizer in der Regel reservierter sind», sagt er.

Es ist der einzige, kleine Unterschied, den er nach vielen Fragen und intensivem Nachdenken zwischen der Deutsch- und Westschweiz auszumachen vermag. Auch das Geschäft läuft in beiden Teilen ähnlich. Zahlen gibt der Zirkusdirektor keine heraus. In der Romandie betrage die Auslastung 80 Prozent, sagt er. Damit scheint er zufrieden zu sein.

Wenn der Zirkusdirektor das Wort ergreift, spielt die Sprache eine Rolle: Fredy Knie (Mitte) bei der Premiere in Zürich. Foto: Dominique Meienberg

«Wir kennen keinen Röstigraben. Den gibt es bei uns schlicht nicht», versichert Fredy Knie. «Bei uns wird nicht über Religion und Politik gesprochen, daher entstehen keine Probleme», wirft sein Enkel Ivan ein. Fredy Knies Frau ist Neuenburgerin. Er lernte sie einst auf einer Tournee kennen. Der St. Galler spricht fliessend Französisch und das nahezu akzentfrei, auch in seinen Reden in der Manege. Wenn der Zirkusdirektor am Ende der Vorstellung das Wort ergreift, ist es einer der wenigen Momente im Programm, in denen die Sprache eine Rolle spielt. Das, sagt Fredy Knie, sei natürlich entscheidend.

Das Programm sei in allen Landesteilen dasselbe, ausser bei den Clownnummern. Vincent Kucholl und Vincent Veillon ersetzen in der Westschweiz ihre Deutschschweizer Kollegen Viktor Giacobbo und Mike Müller.

Als Künstler in der Knie-Manege geht für Vincent Kucholl (rechts neben Vincent Veillon) ein Traum in Erfüllung. Foto: Keystone

Die Komiker Kucholl und Veillon sind es denn auch, die in der Manege an die Herkunft des Zirkus erinnern. In den Uniformen der Aufpasser und Platzanweiser beginnen sie in breitestem, zackigem Deutschschweizer Französisch das Publikum zu instruieren und zu disziplinieren und streuen hie und da ein Mundartwort ein. Der Witz mit dem militärisch auftretenden Deutschschweizer funktioniert immer, auch im Circus Knie.