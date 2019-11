Die Angst vor dem Karriere-Killer

Vor allem für Frauen, die erwerbstätig sind, ist die Belastung hoch. Fast ein Viertel der Mütter gibt an, sie seien nach der Arbeit meistens oder immer zu müde, um die Hausarbeit zu erledigen. Jede Fünfte hat Mühe, die verschiedenen Aktivitäten unter einen Hut zu bringen.

Um die Belastung abzufedern, holen sich gut zwei Drittel der Haushalte Hilfe bei der Kinderbetreuung. Am häufigsten greifen sie dabei auf das Umfeld zurück, insbesondere auf die Grosseltern sowie auch auf andere Verwandte, Nachbarn oder Freunde. Krippen und schulergänzende Betreuungsangebote sind ebenfalls beliebt. Deutlich weniger verbreitet sind Tageseltern und Babysitter.