Die grosse Rentenverunsicherung

Die Rede ist von Josef Bachmann, dem Initianten der kürzlich lancierten eidgenössischen Volksinitiative «für eine generationengerechte Altersvorsorge». Mit seiner Volksinitiative will Bachmann die bereits laufenden Altersrenten von Pensionierten «in moderaten Schritten» absenken. Konkret bedeutet dies, dass die monatliche Pension auch bei 70- oder 80-Jährigen entgegen dem früheren Rentenversprechen den Börsenwerten (Zinsen, Dividendenerträgen, Aktienwerten) angepasst werden kann. Die Risiken von Finanzmarktanlagen sollen also die Pensionierten selber tragen. Zudem will der Initiant die schrittweise Erhöhung des Rentenalters der Volksabstimmung entziehen und mit einer mathematischen Formel regeln. Eine solche Wackelrente zerstört natürlich das Vertrauen. Deshalb lehnt auch der bürgerliche Pensionskassenverband Asip diese Initiative ab.

Ältere Arbeitnehmer tragen Zinsverluste

Ins selbe Horn wie Bachmann bläst Mitinitiant Thomas Weibel (GLP). Als Präsident der Schweizerischen Kaderorganisation hat Weibel im Parlament eine ähnlich lautende Initiative eingereicht. Der Nationalrat wird in dieser Session über dieses hoch umstrittene Geschäft abstimmen.

Wegen der tiefen Anlagezinsen und der Alterung der Bevölkerung ist gewiss bei den Pensionskassen eine Reform mit der Anpassung des Umwandlungssatzes gerechtfertigt. Es ist vielversprechend, dass derzeit hinter den Kulissen Gespräche unter den Sozialpartnern ohne wahlpolitisches Tamtam stattfinden, um eine sozial verträgliche Anpassung mit sozialer Abfederung anzustreben.

Ausserhalb dieses vertraulichen Aushandlungsprozesses lärmen Banker, Anlagemanager, Beratungsagenten und Vermögensverwalter mit fiktiven, interessenorientierten Rechenmodellen für Rentensenkungen. Sie alle reiten auf der Meinungswelle von der «Umverteilung von den Jungen zu den Alten». In der Realität sind es aber gerade nicht die jungen Versicherten, sondern die älteren Arbeitnehmer vor der Pensionierung, die mit ihrem viel höheren angesparten Vermögen die Zinsverluste tragen. Effektiv findet eine Umverteilung zwischen den 50- bis 64-jährigen Arbeitnehmern und den Rentnern statt, nicht zwischen jung und alt.

Das wahre Problem sind die Milliarden an Sickerverlusten, die vom Finanzsektor abgezweigt werden.

Die ständige Behauptung angeblicher Umverteilung von jung zu alt verdeckt das kostenmässig riesige Problem der Milliarden an Sickerverlusten, die Jahr für Jahr im Selbstbedienungsladen der Vermögensverwaltungen vom Finanzsektor abgezweigt werden. 2017 betrugen die Vermögensverwaltungs- und Verwaltungskosten der Pensionskassen laut Bundesamt für Statistik 5,05 Milliarden Franken. 4,10 Milliarden davon versickerten in der Vermögensverwaltung bei Banken, Hedgefonds, Anlagevehikeln, Assetmanagern und anderen Akteuren der Finanzmarktszene. Die Anlage der beinahe 1000 Milliarden Franken Sparkapitalien der Pensionskassen ist für das Finanzbusiness ein Bombengeschäft mit sicheren Gewinnen. Die Vermögensverwaltungskosten variieren derzeit von weniger als 0,2 Prozent bis über 0,8 Prozent des Anlagekapitals. Im Durchschnitt aller Pensionskassen sind es im internationalen Vergleich sehr hohe 0,44 Prozent. Jeder siebte Rentenfranken versickert so Jahr für Jahr bei der Vermögensverwaltung und Kassenverwaltung.