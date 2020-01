Die Sonderbehandlung für Donald Trump

Der amerikanische Präsident ­Donald Trump und sein grosser Tross ­geniessen in der Schweiz während des WEF eine Sonderbehandlung. Die US-Regierung hat beispielsweise einen ­eigenen Sicherheitsoffizier nach Dübendorf ZH in die Einsatzzentrale der Luftwaffe abdelegiert. Dieser hat die Auf­gabe, während des gesamten Aufenthalts von ­Donald Trump in der Schweiz von der Einsatzzentrale aus den Kontakt zum ­Präsidenten zu gewährleisten.