Im Berner Radiostudio sei ein Abbau von 25 Stellen geplant, erzählen Mitarbeiter des Studios. Die Chefredaktion kommuniziere dies nicht schriftlich, lasse es aber durchblicken. Weil die SRG ihre Sparmassnahmen in Bern nicht wie geplant umsetzen könne, treffe das 3-Millionen-Sparprogramm nun eben Mitarbeiter und Inhalte. SRG-Sprecher Edi Estermann bestätigt die Zahlen nicht. Erst wenn Ende September die Audiostrategie vorliege, könne die SRG sagen, wie es mit dem Radiostudio Bern weitergehe.

Taktische Kommunikation?

Die Mitarbeiter des Radiostudios befürchten auch, dass die SRG ihre Umzugspläne lediglich aus taktischen Gründen relativiert hatte, um das Parlament zu besänftigen. Und dass die Zentralisierung in Zürich nun doch vorangetrieben werde. Tatsächlich heisst es in einem Schreiben der Chefredaktion von Ende August an die Belegschaft, die Sendungen «Rendez-vous», «Echo der Zeit» und «Info3» blieben «voraussichtlich in Bern». Ende Juni erweckte die Mitteilung der SRF-Direktorin Wappler noch den Eindruck, dass die Sendungen definitiv in Bern blieben. Sicher ist das anscheinend nicht.