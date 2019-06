Die SVP schert aus bei der Ehe für alle

Die Partei steht mit dieser Haltung aber weitgehend alleine da. Die FDP erachtet die eingetragene Partnerschaft zwar als bedeutenden Schritt, es sei aber noch viel zu tun, um Diskriminierungen von Paaren zu vermeiden. Die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare sei der logische nächste Schritt.

Die FDP begrüsst auch den Zugang zur Samenspende für lesbische Paare. Es gebe keinen Grund, der die Ungleichbehandlung von homosexuellen und heterosexuellen Paaren rechtfertige.

Auch eine Mehrheit der CVP bietet Hand für die Öffnung der Ehe für alle. Priorität hat für die Partei aber nach wie vor die Abschaffung der Heiratsstrafe. Im Fall des Zugangs zur Samenspende für gleichgeschlechtliche weibliche Ehepaare liegen aus der Sicht der Partei zu viele offene Fragen vor.

Linke und Grüne klar dafür

Unbestritten ist die Vorlage auch bei den Linksparteien. Für die SP ist der Zugang zur Samenspende für verheiratete Frauen von zentraler Bedeutung für eine vollständige Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare.

Für die Grünen wird tatsächliche Gleichstellung nur erreicht, wenn gleichgeschlechtliche Paare eine Ehe mit sämtlichen Rechten und Pflichten eingehen können. Dafür bedürfe es auch den Zugang zur Samenspende.

Zustimmung der Familienorganisationen

Auch der Dachverband Regenbogenfamilien, der Verein für elterliche Verantwortung, der Schweizerische Katholische Frauenbund und Pro Familia Schweiz wollen, dass homosexuelle Paare mit heterosexuellen Paaren gleichgestellt werden. Sie befürworten auch den Zugang zur Samenspende für lesbische Paare.

Kinder homosexueller Paare seien durch die derzeitigen Rechtsvorschriften schlecht geschützt, argumentieren diese Organisationen. Zudem stelle die fehlende Möglichkeit der homosexuellen Ehe in der Schweiz eine «institutionelle Diskriminierung» dar, die mit dem Gesetzesentwurf «Ehe für alle» gestrichen werden sollte.

Kirchen zurückhaltend

Zurückhaltender äussern sich die Kirchen: Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund, der anfangs Woche zu seiner Sommersynode zusammentraf, will den Themenkreis «in seiner ganzen Tragweite partizipativ weiter bearbeiten». Die sexuelle Orientierung könne man sich nicht aussuchen.

Die Schweizer Bischofskonferenz enthält sich einer Stellungnahme. Sie sei sich aber der schwerwiegenden ethischen Fragen bewusst. Die Kernkompetenz der katholischen Kirche sei sakramentale Heirat. Die Christkatholische Kirche will die Frage, was die Ehe für alle auf kirchlicher Ebene für die Sakramentspraxis bedeutet, innerhalb eines Jahres entscheiden. Für die in der Schweizerischen Evangelischen Allianz (SEA) zusammengeschlossenen Freikirchen und christlichen Organisationen widerspricht die «Ehe für alle» dem Kindeswohl.