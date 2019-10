So viele Frauen wie noch nie sitzen neu im Nationalrat – und es könnten noch einige dazukommen

Erst als die Resultate aus allen Kantonen vorlagen, zeigte sich das volle Ausmass dieser Frauenwahl: 84 Frauen politisieren neu im Nationalrat, was einem Frauenanteil von 42 Prozent entspricht. Das sind 10 Prozentpunkte mehr als bisher. Dass der Frauenanteil derart angestiegen ist, ist nicht nur auf die Sitzgewinne zurückzuführen, sondern auch darauf, dass deutlich weniger Frauen abgewählt wurden. 31 Parlamentsmitglieder wurden nicht wiedergewählt, aber nur 4 davon sind Frauen. Es dürften gar noch mehr ­Nationalrätinnen dazukommen. Laut Jessica Zuber, Projektleiterin von Alliance F, sind viele Frauen auf guten Listenpositionen, um in die grosse Kammer nachzurücken. Auch im Ständerat hätten viele Frauen im zweiten Wahlgang gute Chancen, um gewählt zu werden. Bis zu 11 Ständerätinnen könnten am Ende in der Chambre de Réfle­xion politisieren. Der Frauenanteil läge dann bei 23,9 Prozent.