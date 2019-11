Klassenkampf abgesagt – nach Protest korrigiert Klimajugend Kurs

Nur: Die wollen nicht. Sie sagen auf Anfrage zwar, dass auch sie etwas gegen die Klimakrise tun wollen. «Ein Streik ist aber nicht unser Mittel, um darauf zu reagieren», sagt etwa Corinne Aeberhard, Leiterin Kommunikation des Schweizerischen Gewerbeverbands. Die Wirtschaft lahmzulegen, sei ihren Interessen diametral entgegengesetzt. Der Verband würde sich deshalb «ganz sicher nicht» an einem Streik beteiligen.

Linksdrall kam nicht bei allen Aktivisten gut an

Der Schweizerische Arbeitgeberverband würde den Aktivisten ebenfalls eine klare Absage erteilen: «Es ist nicht Aufgabe der Arbeitgeber, private Verhaltensweisen ohne Bezug zur Arbeit zu steuern und zur Klimademonstration aufzurufen», sagt Direktor Roland A. Müller. Sie setzten vielmehr auf klimaschonende Arbeitsmodelle, welche die Digitalisierung heute ermögliche. Ablehnend reagiert auch Economiesuisse, der Dachverband der Schweizer Wirtschaft: Als Verband suche man mit Interessierten lieber hinter den Kulissen nach wirtschaftsfreundlichen und wirkungsvollen Lösungen. Der Kaufmännische Verband lässt immerhin noch offen, ob er sich am Streik beteiligen wird.

So zeichnet sich schon heute ab: Der «Strike for Future» am 15. Mai wird vor allem durch linke Forderungen geprägt. Alle teilnehmenden Organisationen dürfen auch ihre eigenen Anliegen einbringen – sie müssen lediglich die Forderungen der Klimastreik-Bewegung mittragen. Diese werden so aber mehr in den Hintergrund treten.

Mit ihrem Beschluss, Organisationen und Verbände von links nach rechts anzugehen, relativiert die Bewegung Aussagen, die ihre Vertreter kurz vor dem Wahlsonntag vor den Medien gemacht hatten: Diese sagten, sie wollten sich nicht mehr nur gegen die Ausbeutung der Erde, sondern auch gegen jene des Menschen wehren. Die Klimakrise sei untrennbar mit sozialen Fragen verknüpft. Und sie gaben bekannt, dass sie den Schweizerischen Gewerkschaftsbund angefragt hatten, sie an ihrem grossen Streiktag zu unterstützen. Dieser hat aber noch nicht entschieden.

Niemand, der sich für das Klima engagieren will, soll vor den Kopf gestossen werden.

Das war nicht bei allen Aktivistinnen und Aktivisten gut angekommen. «Wir waren uns alle einig, dass wir die Gewerkschaften anfragen, um über sie die Erwerbstätigen zu erreichen», sagt der Aktivist Andri Gigerl. Dass aber ihre Mitstreiter die Klimakrise mit dem Arbeitskampf verbinden würden, das kam für viele überraschend. Eine Kehrtwende sei der Entscheid vom letzten Sonntag aber nicht. «Wir haben nur offiziell beschlossen, was von vornherein für alle klar war.»