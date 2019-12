Druck gegen Tabakwerbung steigt

Gleichzeitig fordert die Regierung das Parlament in einem bemerkenswerten Schritt dazu auf, das hängige Tabakgesetz im Sinn der Initiative zu verschärfen. «Der Bundesrat wird sich in der weiteren parlamentarischen Debatte dafür einsetzen, den Jugendschutz nochmals zu verstärken, etwa mit dem Verbot von Tabakwerbung im Kino und auf Plakaten», heisst es in seiner Mitteilung.

Die Volte im Ständerat

Es wäre der grosse Triumph von Gesundheitsminister Alain Berset, wenn das gelingen sollte. Zeigen wird es sich im kommenden Jahr; der Nationalrat dürfte sich ab Frühling mit dem Tabakproduktegesetz befassen. Berset hatte schon 2015 ein Gesetz vorgeschlagen, das Tabakwerbung auf Plakaten, in der Presse, im Kino sowie im Internet und bei internationalen Anlässen verbieten sollte. Das Parlament schickte die Vorlage an den Bundesrat zurück mit dem Auftrag, auf die Werbeverbote zu verzichten.

Doch beim zweiten Anlauf in diesem Jahr fügte der Ständerat fast sämtliche Werbeverbote plötzlich selbst wieder in das Gesetz ein. Zuvor hatte der Tabakkonzern Philip Morris zwei Faux-pas begangen: Er wollte den Schweizer Pavillon an der Weltausstellung 2020 sponsern, was der Bund nach anfänglichem Interesse ablehnte. Und am Tag des Nichtrauchens schaltete der Konzern eine riesige Inseratekampagne für sein neues Produkt, bei dem Tabak nur erhitzt statt verbrannt wird. Die Werbeoffensive bewog die Ständeräte, gleich auch das Sponsoring von staatlichen Anlässen zu verbieten.

Initiative wirkte entscheidend

Wesentlich war aber auch der Druck, den Präventionskreise mit der Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» aufbauten. Der Berner SP-Ständerat Hans Stöckli, Präsident des Trägervereins, sagt, er sei von der Antwort des Bundesrats sowohl enttäuscht als auch erfreut. Enttäuscht wegen des Nein und erfreut, «weil der Bundesrat gewillt ist, die materiellen Forderungen der Initiative umzusetzen», sagt Stöckli.

Da klingt schon mit, dass die Initiative zurückgezogen werden könnte, wenn ihre Anliegen erfüllt sind. «Darüber können wir erst entscheiden, wenn das Gesetz von beiden Räten verabschiedet und die Referendumsfrist verstrichen ist», sagt Stöckli. Schliesslich will er sein Druckmittel nicht frühzeitig aus der Hand geben. Es sei auch durchaus möglich, dass das Referendum ergriffen werde, so Stöckli. Entscheidend für die Initianten seien ein effektiver Jugendschutz und ein Gesetz, das die Anti-Tabak-Konvention der Weltgesundheitsorganisation WHO einhält, damit die Schweiz diese ratifizieren kann.