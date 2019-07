Ein fadenscheiniger Vorwurf an die Medien

Man kann das Ausmass dieses Skandals auch anhand anderer Zahlen schildern: Dutzende Mitarbeiter der Justiz ermitteln, ob bei den Bürgschaften (bei den Gebern und den Empfängern) alles mit rechten Dingen zu- und herging. Hunderte Befragungen haben im Parlament und in der Justiz schon stattgefunden. Das ordnungspolitische Drama der Hochseeflotten-Förderung ist auf Tausenden Seiten Untersuchungsakten verewigt.

Gestern nun hat die Finanzdelegation des Parlaments (FinDel) einen neuen Mitschuldigen am Schlamassel aus dem Hut gezaubert: die Medien. Dass die Öffentlichkeit Anfang 2017 über die sich zusammenbrauenden Probleme bei der Hochseeflotte erfahren habe, findet die FinDel ausgesprochen ungünstig. Die Berichterstattung über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Reedereien sei gerade dann erfolgt, als das zuständige Wirtschaftsdepartement versuchte, die Problem-Schiffe abzustossen. «Insbesondere auf die Höhe der Kaufange­bote» habe sich dies «negativ ausgewirkt», schreibt die FinDel.

Quellen nannte Anita Fetz keine

Darüber hinaus bedauert die FinDel in ihrem Bericht «das offensichtlich mangelnde Bewusstsein unter manchen Medienschaffenden über die direkten und indirekten finanziellen Auswirkungen von Berichterstattungen zu vertraulichen Informationen». Sie empfiehlt dem Bundesrat deshalb, sehr viel härter gegen Informationslecks vorzugehen. Konkret: «Bei Indiskretionen sollten alle verfügbaren juristischen Mittel ergriffen und die rechtlich möglichen Sanktionen ausgeschöpft werden.»

Der Vorwurf an die Medien ist nicht nur auf fast überwältigende Weise fantasielos. Er ist auch anmassend, weil es nicht Aufgabe der Finanzdelegation ist, die Arbeit der freien Medien zu bewerten. Er ist aber auch inhaltlich fadenscheinig: Erstens sind die Gebote für die Schweizer Hochseeschiffe nach der Publikation der ersten Berichte über die mangelnde Liquidität bei den Reedereien (in der «Aargauer Zeitung») nicht eingebrochen. Sie blieben sogar relativ stabil. Dies geht just aus dem gestern veröffentlichten Untersuchungsbericht der FinDel hervor. Zweitens waren die finanziellen Turbulenzen der zwei Schweizer Reedereien in der Branche längst bekannt. Sie dauerten nämlich schon mehrere Jahre, als die ersten Medienberichte erschienen. Bizarr ist der Vorwurf an die Medien aber auch, weil sie im Fall der Hochseeschifffahrt mit ihren Recherchen entscheidend dazu beitrugen, dass die Behörden Strafuntersuchungen eingeleitet haben.

SP-Ständerätin und FinDel-Mitglied Anita Fetz äusserte sich gestern an einer Medienkonferenz zur Höhe des Schadens, der dem Bund durch die Medienberichterstattung entstanden sein soll. Es handle sich um «einen zweistelligen Millionenbetrag». Worauf sie diese Aussage stützte, wollte Fetz auf Nachfrage nicht offenlegen. Es muss sich um eine höchst geheime Information handeln.