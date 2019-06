«Eine Mutter gilt als Hexe, wenn sie 80 Prozent arbeitet»

Wann haben Ihre Kinder zuletzt nach Ihnen verlangt?



Caroni: Ich bin jeden Abend als Geschichtenerzähler sehr gefragt.

Candinas: Das hat auch bei uns Tradition, wenn ich zu Hause bin. Sie hätten es manchmal gerne, wenn ich abends mehr da wäre.

Wüthrich: Ich kenne das: Mein jüngerer Sohn hat mich letzte Woche gefragt, ob ich nicht einen anderen Job suchen wolle. Meine Kinder mögen die Sessionszeit nicht …

Die Forderung nach einem Vaterschaftsurlaub knüpft dort an: Kinder bräuchten einen präsenten Vater. Was spricht für Sie dagegen, Herr Caroni?

Caroni: Es spricht alles dafür. Ich war bei der Geburt meiner Kinder so lange wie möglich bei der Familie. Es spricht aber nicht viel für einen von anderen finanzierten Urlaub. Wir suchen in der FDP Modelle, bei denen die Allgemeinheit nicht zahlen muss.