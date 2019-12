Proteste für Erdogans Propaganda-Auftritt in Genf geplant

Erdogan-Rede mit Spannung erwartet

Nach einem Vorbereitungstag am Montag werden Guterres und Cassis die Konferenz am Dienstag offiziell eröffnen. Mit Spannung erwartet wird die Rede Erdogans. In der Türkei leben 3,5 Millionen Flüchtlinge, so viele wie in keinem anderen Land.

Nachdem Erdogan kürzlich wegen der Kritik der EU an der türkischen Militäroperation in Nordsyrien mit der Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens gedroht hat, dürfte er kritisieren, «dass die Europäer nicht genug machen», sagte eine diplomatische Quelle der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Erdogan könnte demnach vorschlagen, dass zahlreiche Flüchtlinge nach Nordsyrien gebracht werden sollen, wenn die Militäroperation beendet sei.

Das Uno-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) hofft bei dem Gipfel auf konkrete Zusagen – finanzieller und technischer Natur. Und die sind dringend notwendig: Für 2020 schätzt das UNHCR seinen Bedarf auf 8,64 Milliarden US-Dollar. Doch während die benötigten Ressourcen in den vergangenen Jahren stetig gestiegen sind, blieben die Zusagen insgesamt auf gleichem Niveau. So standen 2018 nur etwa 60 Prozent der notwendigen Mittel auch tatsächlich zur Verfügung.

Schweiz hilft bei Rückführungen

Zwar soll das Flüchtlingsforum, das künftig alle vier Jahre abgehalten wird, keine «klassische Geberkonferenz» sein, wie das UNHCR betont. Es biete aber die Gelegenheit, «konkrete Beiträge und Zusagen» bekanntzugeben, hiess es im Vorfeld. Rechtlich bindend sind die Zusagen nicht. Ab 2023 soll im Rahmen des Forums allerdings überprüft werden, ob frühere Zusagen eingehalten wurden.

Es wird aber auch um Massnahmen für den internationalen Flüchtlingsschutz im Allgemeinen gehen. Im Vordergrund stehen laut UNHCR die Themen Bildung, Zugang zu Arbeit, Infrastruktur und Gesundheitsversorgung in den Krisen- sowie Aufnahmeländern selbst – Stichwort «Hilfe vor Ort».

Die Schweiz ihrerseits wird bei dem Forum Unterstützung finanzieller Art, sowie bei der Rückführung von Flüchtlingen und ihrem Zugang zu Bildung verkünden. Diese Aktionen würden zum Abschluss gebracht, hatte der Botschafter für Entwicklung, Flucht und Migration, Pietro Mona, kürzlich erklärt.