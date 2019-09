Ex-Banker wird neuer Armeechef

Hybride Konflikte

Süssli ist keineswegs auf den Cyberkrieg fixiert. Die neuen Bedrohungen hätten die alten nicht abgelöst, sie seien hinzugekommen, hielt er fest. So nannte er denn auch die Umsetzung der Armeereform WEA an erster Stelle der Herausforderungen. Dabei geht es unter anderem darum, die Truppe vollständig auszurüsten und bei Bedarf rasch mobilisieren zu können.

In Süsslis Amtszeit wird auch die Abstimmung über den Kauf neuer Kampfflugzeuge fallen - mögliches Abstimmungsdatum ist der 27. September 2020. Zudem gilt es, neue Fliegerabwehrraketen zu kaufen und die Bodentruppen neu aufzustellen. Im Verteidigungsdepartement denkt man zur Zeit darüber nach, wie diese besser auf hybride Konflikte vorbereitet werden können.

Kulturwandel an der Armeespitze

Panzerverbände spielen in diesen Überlegungen eine untergeordnete Rolle. Süssli wird also einen Kulturwandel begleiten müssen, in der die Armee auch mit Desinformation, nicht-staatlichen Gegnern und Gefechtssituationen mitten im Wohngebiet fertig werden muss.

Amherd bestritt nicht, dass es an der Armeespitze einen Kulturwandel braucht. «Ich bin überzeugt, dass Divisionär Süssli die Armee erfolgreich in die Zukunft führen wird», sagte sie.

Bleibt die Frage, warum Süssli eine erfolgreiche Karriere in der Privatwirtschaft relativ spät gegen das Soldatenleben eintauschte. Eine «Herzensangelegenheit», erklärte er. Die Ernennung zum Berufsoffizier habe er als «Berufung» erlebt, die er nie bereut habe.