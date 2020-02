«Gehen Sie zu Prostituierten?»

Das Gespräch beginnt stets mit einem kleinen Warm-up. Wer an der Bolligenstrasse in Bern im Gebäude des Militärdepartements (VBS) von den Risk-Profilern in die Mangel genommen wird, soll sich gut fühlen. Das Gespräch selber findet in einem klimatisierten und schalldichten Glaskasten statt, damit nichts nach aussen dringt. Ab und zu rastet mal jemand aus. Und in seltenen Fällen ist sogar die Militärpolizei anwesend.