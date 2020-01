Geld für EU: Sommaruga reist mit brisantem Angebot nach Davos

An der Agenda wurde lange gefeilt, doch nun ist sie fix. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sollen schon am Montagnachmittag in Davos zum Auftakt des Weltwirtschaftsforums zu einem bilateralen Minigipfel zusammenkommen. Es wird ein schwieriges Treffen, denn die Diskussion beim Rahmenabkommen ist verfahren, und beide Parteien reisen mit gegensätzlichen Vorstellungen an.